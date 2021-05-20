Московский бренд Abitu представил летнюю капсульную коллекцию. В этом сезоне основательницы марки Алина Кокконен и Алина Двоеглазова вдохновились настоящими кукольными нарядами и создали новые «сахарные» платья Baby Blue и Baby Pink в нежно-голубой и нежно-розовой расцветках. За основу модели взяли уже известный покупательницам топ Champagne, рассказывает Elle.

Помимо этого, в капсулу вошли облегченные, более летние варианты других вещей, как, например, топ с оборками из золотистого материала Sugar Cookie, топ Frozen White и однобортный жакет с объемными рукавами в цвете Mermaid Pink, выполненные в новых тканях, отмечает Buro 24/7.

Хотя Abitu известен прежде всего яркими и нарядными вещами, в новой коллекции присутствуют более спокойные, «дневные» варианты. Переосмыслив еще одну классическую модель топа с короткими рукавами, Pearl, дизайнеры представили два варианта платьев на каждый день: White Bloom и Pink Bloom. Обе модели выполнены в спокойных тонах, имеют короткий рукав и длину мини, что делает их идеальным дополнением к повседневному летнему гардеробу.

Как рассказывает «Афиша. Daily», бренд Abitu был создан летом 2019 года. Алина Кокконен и Алина Двоеглазова получили профильное образование по направлениям PR и бренд-менеджмент соответственно, а также проходили стажировки в Италии ­– в Istituto Europeo di Design и Istituto Marangoni. Несколько лет работали в пиаре и маркетинге в сфере моды в Москве и в какой‑то момент решили попробовать сделать совместный проект. Лаконичное название марки отсылает к латинскому «habitus», что означает буквально «внешний вид, облик, наряд».