Выставка моды CPM — Collection Première Moscow много лет является крупнейшей и ключевой деловой площадкой для производителей и ритейлеров готовой одежды. В преддверии 42 сезона, который состоится с 26 по 29 августа в ЦВК “Экспоцентр”, организаторы делятся подробностями предстоящего события.

В CPM примет участие свыше 900 модных брендов, представляющих 25 стран. Масштабные экспозиции продемонстрируют экспоненты из Турции, Китая, Италии и Беларуси, а наибольшую площадь займут более 300 производителей из 40 регионов России. Общая площадь выставки превысит 40 000 кв.м. в 12 павильонах комплекса.

CPM традиционно работает с самыми разными сегментами ритейла – от сетевого масс-маркета до эксклюзивных бутиков премиум-класса, предлагая каждому гостю выставки достойный и разнообразный выбор в его сегменте рынка в женской и мужской одежде, а также в рамках выставочного проекта dreams by CPM – в направлениях белья, купальников, одежды для курортов, дома, сна и фитнеса. По оценкам организаторов, в августе площадку посетит свыше 22 000 специалистов, включая байеров торговых сетей, универмагов, мультибрендов, нишевых концепт-сторов, крупных селлеров и руководителей “большой пятерки” маркетплейсов, а также экспертов и предпринимателей из индустрии моды.

Николай Ярцев, директор выставки СРМ:

“За два месяца до выставки выкуплено более 85% экспозиции. Проект показывает уверенный рост: так, динамика участия год к году превысит 10%, а посещаемость – 20%. Однако, важны не только количественные, но и качественные показатели, и поэтому во второй раз будет проведена церемония вручения премии в области модных ритейл концепций CPM shop & retail solutions awards, имевшая большой успех год назад среди брендов-участников и ритейлеров из столицы и регионов”.

Важное место на выставке займет сегмент сервисных компаний для ритейла CPM shop & retail solutions: свои разработки покажут производители торгового оборудования, упаковки и IT-решений для розницы, маркетплейсы и логистические компании.

Посетители также смогут вдохновиться тренд-зонами женской, мужской и пляжной моды, посетить яркие подиумные показы, присоединиться к экспертным дискуссиям на бизнес-форуме Russian Fashion Retail Forum и ознакомиться с работой ведущих творческих учебных центров индустрии моды страны.

Предстоящий сезон крупнейшей в России и Центральной Азии международной выставки моды CPM состоится в ЦВК “Экспоцентр” с 26 по 29 августа 2024 года.

* Для посещения необходимо пройти регистрацию на сайте cpm-moscow.com (бесплатно)