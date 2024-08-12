Петербургский бренд Arny Praht продолжил сотрудничество с благотворительным фондом "Антон тут рядом" и в очередной раз представил модель сумки "Угрюмый заяц".

Команда бренда и представители фонда разработали дизайн на основе иллюстраций Сергея Тиснека.

Перезапуск приурочен к ежегодному музыкальному фестивалю, организованному благотворительным фондом "Антон тут рядом" для сбора средств на поддержку детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра.

Сумки "Гадкий заяц" можно приобрести на официальном сайте и в магазине Arny Praht. Бренд будет жертвовать 20% от каждой продажи в фонд "Антон тут рядом" на будущие проекты".

Фонд "Антон тут рядом" - благотворительная организация, основанная в Санкт-Петербурге в 2013 году. Фонд оказывает системную поддержку людям с аутизмом и реализует такие программы, как диагностика, инклюзивное образование и трудоустройство.

Источник фото: Arny Praht