Российский маркетплейс Lamoda начал продажи товаров Nume под собственной торговой маркой (СТМ) в универмагах "Стокманн" и развивать бренд в офлайн, сообщает Shopper's.

«Мы развиваем бренды как самостоятельные, поэтому изначально предполагали развитие и в мультибрендовых офлайн-пространствах», — рассказал представитель компании Lamoda.

Пока неизвестно, будет ли одежда Nume продаваться в дргуих магазинах, помимо "Стокманна".

Lamoda впервые запустила собственный бренд Nume весной 2024 года. Затем она начала продавать мужскую одежду Mademan и обувь Founds под собственной торговой маркой (СТМ).

Источник фото: Nume