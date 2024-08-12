Российский маркетплейс Lamoda начал продажи товаров Nume под собственной торговой маркой (СТМ) в универмагах "Стокманн" и развивать бренд в офлайн, сообщает Shopper's.
«Мы развиваем бренды как самостоятельные, поэтому изначально предполагали развитие и в мультибрендовых офлайн-пространствах», — рассказал представитель компании Lamoda.
Пока неизвестно, будет ли одежда Nume продаваться в дргуих магазинах, помимо "Стокманна".
Lamoda впервые запустила собственный бренд Nume весной 2024 года. Затем она начала продавать мужскую одежду Mademan и обувь Founds под собственной торговой маркой (СТМ).
Источник фото: Nume