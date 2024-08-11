Третья коллаборация российского бренда одежды «Твоё» и книжного сервиса «Литрес» приурочена к Всемирному дню чтения, который состоялся 9 августа.

В коллекцию вошли футболки и толстовки с цитатами девяти великих классиков - Николай Гоголь, Александр Грибоедов, Антон Чехов, Иван Тургенев, Михаил Лермонтов, Александр Куприн, Федор Достоевский, Лев Толстой и Михаил Горький.

В съемках коллекции приняли участие современные российские писатели Лариса Парфентьева, Ольга Брейнингер и Ольга Хейфиц, а также главный редактор группы «Литрес», литературный критик Екатерина Писарева.

Лимитированная коллекция представлена на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.

«Твоё» – российский бренд одежды, обуви и аксессуаров. Компания работает на рынке 27 лет, за это время открыла более 300 магазинов в четырёх странах СНГ. Бренд создаёт изделия на собственных фабриках из высококлассного хлопка. Главный приоритет – качество по доступной цене.

Фотографии предоставлены компанией.