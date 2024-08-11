Love Republic продолжил празднование своего юбилейного года выпуском новой кампании осенне-зимней коллекции. Лицом коллекции стала супермодель Саша Лусс. Съемки проходили на побережье Эгейского моря в окружении белоснежного песчаника.

В коллекцию вошли базовые модели для повседневного использования, а также акцентная верхняя одежда и теплые аксессуары: шапки, панамы из ангоры, косынки из эко-кожи, перчатки, варежки, носочно-чулочные изделия и обувь из натуральной кожи. Хедлайнером коллекции стали куртка из эко-кожи табачного цвета, шифоновое платье-макси, джинсы багги и роскошная шуба из эко-меха.