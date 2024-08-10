8 августа стартовала кампания Back to school 2024 российского бренда GJ. В ремейке ролика 2016 года актриса театра и кино Ирина Горбачева сыграла роль мамы, которая каждое утро собирает свою дочь в школу, надеясь выглядеть красиво и стильно.

«Покупатели часто говорят, что для них наш бренд связан с тёплыми воспоминаниями о детстве. Например, с первыми джинсами, которые они когда-то выбирали вместе с мамой. Поэтому в преддверии школьного сезона мы решили вдохновиться архивами бренда. Для нового прочтения мы искали по-настоящему стильную и яркую героиню, которая не боится быть собой, каждый день соединяет моду с реальной жизнью и близка миллионам наших любимых покупателей разных поколений. Для нас было очень важно подчеркнуть, что, несмотря на трансформацию, мы остаёмся брендом для каждого, сохраняем лучшие цены и любим каждого покупателя более чем в 300 городах, где мы работаем», – Максим Басов, генеральный директор компании «Глория Джинс».

«Gloria Jeans – настоящий народный бренд, который не боится экспериментировать, меняется и при этом остаётся душевным, близким и понятным каждому. Я с удовольствием приняла участие в рекламной кампании к новому сезону: мне нравится наблюдать за развитием GJ и видеть, как они работают с разными аудиториями – от модных девушек до семейных покупателей», – поделилась Ирина Горбачёва.

Режиссером кампании выступил Алексей Нужный, одним из последних фильмов которого является художественный фильм «Бременские музыканты», снятый по мотивам одноименного советского мультфильма.

«Глория Джинс» - крупнейший fashion-ритейлер в России с собственными производственными мощностями; по состоянию на 30 июня 2023 года сеть GJ насчитывала 704 магазина в более чем 300 городах. У компании есть собственная фабрика в России, а также центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Продукция бренда продается в крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.

Фотографии предоставлены компанией.