Подольский дизайнер Наталья Советская представит свою новую коллекцию «Узоры» на Wolga Fashion Show в Татарстане. Всероссийское событие посвятят развитию моды в России, сообщает 360.ru.

Коллекция одежды, представленная дизайнером из Подольска, выполнена из натуральных материалов и украшена вышитыми узорами. На многих изделиях изображены символы Подольска.

Показ также сопровождается видеороликом, рассказывающим о важных исторических местах Подольска. Будут представлены Знаменский храм, усадьбы Ивановское, Дубровицы, Остафьево и «Подолье».

«Это стало очень приятным и неожиданным событием, означающим, что я вышла на новый уровень. Невероятно здорово иметь возможность поделиться своим творчеством с миром и представить свою работу на таком престижном мероприятии», — поделилась дизайнер одежды из Подольска Наталья Советская.

Показ состоится 10 августа в экстрим-парке «Урам». Свои работы представят дизайнеры из Хакасии, Новосибирска, Москвы, Московской области, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Сочи, Краснодара и других регионов России.

Volga Fashion Week посвящена новой концепции развития российской моды усилиями известных и молодых российских дизайнеров.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск