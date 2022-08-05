Можно утверждать, что лето - самое замечательное время года. Даже если вы не склонны греться в солнечных лучах, нельзя отрицать возможности нарядов, которые предоставляет теплая погода. Окунитесь в атмосферу мини, прохладных костюмов, воздушных платьев и заоблачных платформ.

Подборка от стилиста: Милана Кубова.

Боксеры или трусы?

Отдайте предпочтение новым цветам, таким как этот прохладный синий поплин или нейтральный коричневый комплект. Добавьте немного цвета с помощью интересной сумки.

Чем меньше,тем лучше

Трудно не заметить ошеломляющее послание с подиумов — оставьте немного для воображения и получайте удовольствие.

Маленькое белое мини-платье

Это может показаться специфичным, но великолепное белое платье—рубашка отлично впишется в ваш гардероб - от ранней весны с кожаным тренчем и ботинками до конца лета с сандалиями на плоской подошве.

Звезда Hip-Hop

Сейчас в моде все неожиданное. Почему бы не сочетать свои спортивные брюки большого размера с топом с блестками, как у Амины Муадди?

Переходим к зеленому

Нельзя отрицать эффект Боттега Венета — зеленый повсюду, и он будет выглядеть еще лучше в ярких лучах летнего солнца. Попробуйте это в костюме, как Йойо Кулала.