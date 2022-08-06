В конце июля в саду имени Н. Э. Баумана состоялся фестиваль моды и роста «Зеленый подиум», где талантливые российские дизайнеры и производители представили свою продукцию потенциальным покупателям в рамках живого общения под открытым небом и кронами великолепных деревьев.

Николай Эрнестович Бауман - известный революционер, а переворот в мире модных показов совершили российские дизайнеры в саду его имени.

Необыкновенной красоты историческая арка Берсо – стала уникальным Зелёным подиумом для более 50 дизайнеров и модельеров.

Миссия события - создание благоприятных условий для роста и культурного развития в сфере экологии, моды и современного искусства.

Валерия Рева, основатель, продюсер фестиваля: «Зелёный подиум – это не только подиум в прямом понимании этого слова из мира моды, у данного образа есть ещё одно важное значение - возвысить, поднять на более высокий уровень, воздвигнуть на подиум, наш Зелёный подиум, сам продукт российского производства, культуру потребления российских брендов, всего произведённого с любовью и вдохновением в нашей необъятной, богатой талантами стране! Создать благоприятные условия, удобрять почву роста и красоты.»

Организатором выступила компания Liga Pro — это современное и динамично развивающееся event-агентство со стажем более 17 лет в event-индустрии.

Стратегическими партнерами «Зеленого подиума» стали: Совет по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленная палаты РФ, группа компаний SALUS, Издательский дом Мелон Групп (журнал Melon Rich и Finance Times), Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы при Правительстве Москвы, НКО «Союз женских сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», «Союз пиарщиков России».

«Мы очень рады, что журнал Melon Rich выступил соорганизатором мероприятия. Это уникальное событие в мире моды. Мы смогли создать особый формат, способный лично познакомить модельеров с их потенциальными покупателями. Мне кажется, у нас все получилось», - отметила главный редактор журнала Melon Rich Светлана Листопадова.

Показы под открытым небом

«Зеленый подиум» «включил» зеленый свет отечественным дизайнерам и создал площадку, объединившую представителей моды с потенциальными покупателями. Более 100 брендов одежды, аксессуаров и эко-продукции приняли участие в маркете фестиваля.

Мария Тарханова, председатель «Союза пиарщиков России»: «Сейчас самый подходящий период для отечественных производителей развивать свои бренды. Считаю, что производителям, которые только начинают свое продвижение, просто повезло. Сейчас уникальная возможность впрыгнуть в этот вагон и занять свою нишу, потому что неизвестно, что будет завтра. Нужно срочно показываться себя и свою продукцию. Что для этого нужно делать? Конечно, в первую очередь, я, как главный пиарщик страны, не могу не сказать, что следует заниматься своим пиаром и развитием личного бренда. Также нужно участвовать во всех крупных мероприятиях таких, как "Зеленый подиум", показывать свой «товар лицом». Ведь сейчас фокус внимания потребителей сосредоточен на том, что осталось. Потребитель ищет замену, у него появилась возможность наконец-то познакомиться с философией российских брендов».

Посетителям продемонстрировали как вечерние наряды, так и повседневную одежду, спортивные костюмы. В показах приняли участие более 500 моделей, состоявшихся и только начинающих.

Владимир Гамза, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике: «У меня три дочери, и все они креативные, поэтому для меня эта тема близка. Я вообще считаю, что страна у нас креативная, я смотрю на многие успешные западные бренды и вижу, что они обязательно имеют в своем составе ведущих креативных специалистов из России. Я нисколько не сомневаюсь, что у нашей страны, у наших граждан, у нашей молодежи есть внутренний креатив, который позволяет успешно развивать творческие индустрии. И я хочу, чтобы Торгово-промышленная палата активно участвовала в развитии этих секторов».

Работы современных законодателей моды также продемонстрировали знаменитые персоны. В нарядах от дизайнеров-участников можно было увидеть актрису театра и кино Ирину Лачину, ведущую телеканала ТВЦ Ирину Сашину, звезду сериала «Воронины» Марию Ильюхину, актрису Анастасию Макееву, певицу Наталию Гулькину, телерадиоведущую Аллу Довлатову, певицу Аллу Миронову, актрису Екатерину Директоренко, актрису Яну Крайнову и яркое молодое дарование лицо проекта певицу и модель Настю Сизикову.

Яркие образы для своих гостей подготовили бренды: ДушеГрея, Алёна Нега, Татьяна Андрианова, KATYA EROKHINA, JUN&PARASKEVA, TWO EAGLES, ANETA UOTMAN, Эльвира Баско, SOKOLOVA BOGORODSKAYA, SOUL HYGGE, Елена Мурзина, Татьяна Овчаренко, Ежанька, Something Special, Koacs, этичный бренд женской одежды ASUR и многие другие.

Ведущим показа стал Андрей Меламед. Постановщиком выступили ТОП-модель, коуч по позированию и эстетике движения Дмитрий Захаров и режиссер с мировым именем Евгения Мальцева.

О новых трендах и полезные советы

Посетители парка смогли не только увидеть красоту работ российских дизайнеров, но и приобрести новые знания. В рамках фестиваля был организован экспертный лекторий. Спикеры рассказали посетителям об эко-трендах, вторичных материалах в современном искусстве, правилах выбора ароматов, новых направлениях в искусстве, пользе ораторского мастерства в ведении своего бизнеса и других вопросах, связанных с модой, предпринимательством и дизайном.

Одной из самых интересных лекций стало выступление от председателя Комиссии по развитию региональных финансовых институтов ТПП РФ, Президента ГК "САЛЮС" и партнера мероприятия Егора Иванкова.

Конкурсы и яркие выступления

В фестивале не только приняли участие именитые бренды, но и молодые дизайнеры, стилисты и визажисты, а также флористы. Они продемонстрировали свое мастерство в рамках конкурсной программы. Ведущими конкурса стали музыкант Родион Газманов и актер Александр Никитин.

Возможность проявить себя предоставили и молодым вокалистам и танцевальным коллективам. На одной сцене вместе с юными исполнителями также выступили и знаменитые гости: музыкант Родион Газманов, певец Илья Зудин, актриса Мария Ильюхина, Александр Староверов, Екатерина Марулина, певица, модель и лицо фестиваля «Зеленый подиум» Настя Сизикова и другие.

Уникальный перформанс

Вечером перед столичной публикой представили уникальный арт-фэшн-перформанс «Русская классика на языке современной моды». В старинном гроте Бельведер актеры разыграли отрывки из классических произведений в костюмах от современных дизайнеров.

В перформансе приняли участие и знаменитые персоны: солистка группы Hi-Fi Марина Дрождина, актриса Екатерина Директоренко, блогер Пелагея Стефогло, оперная певица Дарья Давыдова, актер Николай Ткаченко, балерина Елизавета Таранда и др. Среди брендов, предоставивших свои работы для перформанса были дизайнеры Алена Нега, Наталья Душегрея, Яна Гайл, Дарья Серова, Stasia@Stasia, Лада Орешкина, флорист Ирина Гурина.

Зеленый маркет

Самое активное знакомство с российскими дизайнерами состоялось в зеленом маркете. Там производители посуды, украшений, духов, предметов и ароматов для дома показали свою уникальную продукцию.

Также в рамках маркета компания VECO провела экологическую акцию. Спикеры и основатели компании рассказали о том, как экология помогает бизнесу и какие эко-привычки необходимо соблюдать.

Партнерами Фестиваля выступили: компания «Воды здоровья», компания Stellar Group, шоколадная фабрика «Волшебница», кейтринговая компания ULIKOR, бренд товаров для здоровья Yamaguchi, садовый центр СЦ «Эдэм», ПЦ Игоря Крутого.

Текст: Александра Саливанова, Melon Rich