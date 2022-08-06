Носить мех летом — это абсурд или модная тенденция?

РЕКОМЕНДАЦИИ по стилю от дизайнера и основательницы бренда Re-Look FursНАТАЛЬИ МАТВЕЕВОЙ.

Почему-то до сих пор считается, что мех носят исключительно зимой. Это полнейшее заблуждение. Мех актуален в любое время года. И даже летом.

Меховые изделия продолжают по-прежнему ассоциироваться у многих с зимним сезоном, снегом и холодами. Но уж никак ни с летними месяцами. В жару ведь многим хочется вообще избавиться от одежды. В июле-августе большей популярностью пользуются шорты и купальники! Но не все так просто. Во-первых, бывает и холодное лето. Во-вторых, на смену даже самым теплым дням приходят довольно прохладные вечера. И в третьих, носить мех летом стало очень модно. Это одна из очевидных тенденций в мире fashion.

Конечно, речь не идет о шубе в пол. Но красивые меховые вещи могут вполне появиться в летнем гардеробе современной модницы. К тому же они пригодятся в разные сезоны: не только в июле-августе, но потом и в сентябре-октябре, и в апреле-мае.

«В коллекции бренда Re-Look Furs есть вещи, которые точно можно носить летом. Например, наши фирменные джинсовые куртки с инкрустацией из норки на спине. На днях было всего плюс двадцать. Казалось бы, середина лета, но хотелось что-то на себя накинуть. В одной футболке не погуляешь. И тут на помощь пришла наша джинсовка. Ее можно назвать отличной альтернативой курткам-ветровкам. Кто-то считает, что меховая вставка сзади греет спину, но все это не так. Джинсовые куртки мы делаем в стиле oversize, что очень актуально в нынешнем сезоне. Меховая инкрустация на спине придает оригинальность модели. И такую куртку можно носить и с широкими брюками, и с мини юбкой, и с платьем в бельевом стиле на бретельках, и с бермудами. Вариантов множество.

Интегрировать мех в летний гардероб можно и с помощью жилетки. В коллекции бренда Re-Look Fursмного самых разных вариантов. Я бы советовала на лето выбирать жилет из коротковорсового меха. Это может быть, например, стриженная норка или другой легкий мех. Носить такой жилет можно с чем угодно: и с шелковым платьем, и с шифоновой юбкой и футболкой, и с джинсами и худи, и с брюками и пиджаком. Просто нужно хорошо продумать все детали образа. Меховой жилет будет эффектно смотреться и поверх легкой куртки. Вариативность огромная. Главное — все правильно скомбинировать».

Бесспорно, меховые вещи могут стать весьма экстравагантным предметом летнего гардероба и привлечь к себе внимание окружающих. Согласитесь, довольно смелый и нетрадиционный прием — необычно обыграть вещь из меха и вписать ее в летний образ. Зато какой эффект!»

КУРТКИ из денима с норковыми аппликациями — фаворит коллекции Re-Look Furs. Они явно предназначены тем, кто следит за последними модными тенденциями, ведь изделия из денима в этом сезоне актуальны как никогда. Модели Натальи Матвеевой как нельзя лучше отражают новые тренды: меховые инкрустации — модный прием. Такая куртка может стать незаменимой в самых разных жизненных ситуациях. И на работе, и на отдыхе. А уж в путешествии без нее точно не обойтись. И в самолете, и в поезде. Must have для сезона отпусков. Комбинируются с любыми вещами. В самых разных комплектах с такой джинсовой курткой можно выглядеть эффектно, модно и стильно.



Еще одна важная часть коллекции Re-Look Furs — это меховые ЖИЛЕТЫ разной длины и цветовой гаммы. Прекрасное дополнение к брюкам, платьям и юбкам. Абсолютно универсальны. Жилет из меха будет уместен даже в стенах офиса, особенно, если там работают кондиционеры. В нем можно пойти и на романтическое свидание вечером в парк, и отправиться в гости за город, и на ужин в ресторан на открытую веранду.



Ну и, наконец, вещь для лета, которая способна поразить окружающих! Платье из меха каракульчи. Женственное и изысканное, весьма необычное. Прекрасный выбор для тех, кто не боится смелых решений и экспериментов. Такое платье — гарантия того, что вы окажитесь в центре внимания.



О Наталье Матвеевой



В 2017 году - основатель и дизайнер Re-Look FursНаталья Матвеева презентовала свою первую коллекцию, и с тех пор процесс создания прекрасного только набирает обороты, продолжая завоевывать сердца покупателей. Наталья работает в концепте кутюрных коллекций: каждая вещь, будь то пальто из седого баргузинского соболя, жилет из каракульчи или полупальто из расшитой лисы-огневки, создается в единственном экземпляре.

Дизайн каждого предмета меховой одежды и аксессуаров Наталья разрабатывает и отрисовываетсамостоятельно. Создание лекал также проходит под ее чутким руководством. Наталья ориентируется на опыт лучших скорняков России.

Наталья работает с мехом на базе современных технологий, сочетая русские традиции и тенденции сегодняшнего дня, основные принципы дизайнера — эксклюзивность пошива и индивидуальный подход к желаниям каждого клиента. В каждом изделии от Re-Look Furs видно стремление Натальи изменить мир в лучшую сторону при помощи красоты. Самые яркие достижения мировой художественной культуры являются для автора источником вдохновения, а поиск новых форм и синтез искусств – движущей силой, которая находит отражение в работах художницы меховой моды.



О бренде



Продукция бренда Re-Look Furs предназначены для тех, кто ценит эксклюзивные меховые изделия. Re-Look Furs — это новое прочтение меховой одежды, создание уникальных образов на каждый день. Эксклюзивные вещи от Re-Look Furs можно сочетать как с деловым или вечерним нарядом, так и с одеждой выходного дня. В изделиях бренда присутствуют изделия из разных видов меха. Это любимый прием Натальи Матвеевой.

Помимо одежды, модный Дом Re-Look Fursсоздает роскошные предметы домашнего декора: меховые пледы, покрывала, подушки, кроватные коврики из лучших мехов. Также в коллекции представлены аксессуары: сумки из меха, клатчи и варежки, головные уборы a la кубанки и боярки.