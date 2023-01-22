«Российский сервис 82Box презентовал новый бьюти-бокс с корейскими бестселлерами. В нем представлены декоративные и уходовые средства для ежедневного ухода. В продажу он поступит 5 февраля.
Так, в набор вошло все самое необходимое для макияжа:
- Тональный кушон с сывороткой из черного трюфеля от Jenny House
- Тинт-серум для губ и щек от FEEV
- Ампульная сыворотка для роста ресниц и бровей Ma:nyo
- Прозрачный гель для укладки бровей первого корейского гендерно-нейтрального бренда LAKA
- SPF-праймер с гвайазуленом от SUR.MEDIC+
- Гидрофильное масло с центеллой.
Средства упакованы в фирменную косметичку, созданную в коллаборации с брендом Jenny House. Цена бокса — 6 700 рублей (если приобретать продукты по отдельности, их стоимость в сумме составит 14 490 рублей). Для покупки бокса советуют зарегистрироваться в анкете в личном кабинете.