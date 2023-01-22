«Российский сервис 82Box презентовал новый бьюти-бокс с корейскими бестселлерами. В нем представлены декоративные и уходовые средства для ежедневного ухода. В продажу он поступит 5 февраля.

Так, в набор вошло все самое необходимое для макияжа:

Тональный кушон с сывороткой из черного трюфеля от Jenny House



Тинт-серум для губ и щек от FEEV



Ампульная сыворотка для роста ресниц и бровей Ma:nyo



Прозрачный гель для укладки бровей первого корейского гендерно-нейтрального бренда LAKA



SPF-праймер с гвайазуленом от SUR.MEDIC+



Гидрофильное масло с центеллой.



Средства упакованы в фирменную косметичку, созданную в коллаборации с брендом Jenny House. Цена бокса — 6 700 рублей (если приобретать продукты по отдельности, их стоимость в сумме составит 14 490 рублей). Для покупки бокса советуют зарегистрироваться в анкете в личном кабинете.