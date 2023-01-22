Первый виртуальный шоурум с собственным мерчем в метавселенной, сервис покупки с функцией видеострима, высокотехнологичная одежда и умные продукты, трёхкратный рост продаж на маркетплейсах, многочисленные премии, а также проект губернатора «Наше сокровище» для новорождённых – компания Orby из города Костромы подводит итоги 2022 года и рассказывает о планах на новый 2023 год.

Главной целью Orby является стать культовым брендом нового поколения в России и за рубежом, при этом сохраняя тесную эмоциональную связь с каждым клиентом, продвигая активный образ жизни, мотивацию к знаниям и саморазвитию.

Следуя этой стратегии, Orby первым среди российских брендов детской одежды создал своё пространство в метавселенной. В качестве дебюта в виртуальном мире была выбрана MiceCraft – одна из самых востребованных игр среди целевой аудитории марки (детей и подростков). Под эту инициативу была создана лимитированная коллекция, которая успешно продаётся на сайте orby.ru. В канале Orby до сих пор регулярно играют несколько тысяч игроков. Кроме того, компания приняла участие в первой в России конференции по digital-маркетингу в метавселенной Marketing MetaConf 2022.

Одним из главных направлений развития бизнеса Orby является цифровизация и инновации, предполагающие создание «умных» продуктов и сервисов для клиентского опыта нового формата. Так, в 2022 году бренд представил: инновационную одежду с системой контроля осанки для школьников с управлением через мобильное приложение для формирования индивидуальных рекомендаций Orby Up; верхнюю зимнюю одежду с системой подогрева OrbyTech. Для нового опыта и впечатлений компания развивает омни-сервисы, в том числе формат видеоконсультаций на сайте. Видеостримы с первых месяцев показывают высокую конверсию в покупку, что говорит о востребованности сервиса для клиентов.

Большое внимание Orby уделяет и устойчивому развитию и рациональному потреблению. В этом направлении были реализованы такие сервисы для клиента, как программа утилизации старой одежды совместно с фондом «Второе дыхание», предложение покупателю отказаться от печатного чека взамен электронного и отказаться от пакета, совершая покупки в офлайн-рознице. Всё это помогает присоединиться к бережному отношению к окружающему миру.

Помимо этого, в ушедшем году бренд стал ведущим партнёром третьего международного музыкального форума Аguteens. В его рамках Orby организовал образовательную программу и провел шоу-показ на главной сцене вместе со звёздами проекта. Специально для форума дизайнеры бренда разработали уникальную коллекцию из натуральных хлопковых и льняных тканей eсoorby.

Помимо этого, компания присоединилась к проекту губернатора Костромской области Сергея Ситникова «Наше сокровище». По программе каждой семье, где появляется новорождённый, выдаётся комплект для малыша: демисезонный комбинезон, ползунки, боди, шапочка и другие вещи. Комплект вручается в отделении ЗАГС вместе со свидетельством о рождении. Все изделия компания Orby изготавливает по ГОСТу, с учётом всех требований безопасности. За время действия программы комплекты «Наше сокровище» получили 11 тысяч семей в регионе. Ее действие продлится до 31 декабря 2025 года. Проект полностью финансирует областная администрация. 2022-й стал годом активного сотрудничества бренда и с Ассоциацией индустрии моды детских товаров России. Компания стала одним из ведущих презентеров и экспертов профильных форумов и конференций.

В сентябре 2022 года в рамках объединенной деловой программы международных выставок «Мир детства – 2022» и «CJF – Детская мода – 2022. Осень» состоялся Форум «Выбор родителей – детские товары российских производителей. Поддержка семьи и бизнеса». Компания Orby была награждена премией «Выбор родителей – 2022». Бренд стал победителем сразу в двух номинациях – «Детская одежда» и «Модель года».

В 2022 году Orby перевыполнил планы по основным показателям эффективности. Основными драйверами успеха компании стали попадание в тренды рынка, качественные и актуальные продукты и сервисы для клиента, а также инновационные разработки. Orby продемонстрировал значительный рост выручки магазинов в офлайне, а интернет-магазин бренда и вовсе поставил рекорд по выручке за всё своё время существования. Продажи бренда на маркетплейсах выросли почти в три раза относительно 2021 года. По итогам 2022 года, 60% товаров, продающихся на маркетплейсах, – это коллекции, созданные специально для них. В 2023 году компания намерена масштабировать успех 2022 года, осваивать новые категории на маркетплейсах и рассчитывает на увеличение доли продаж на «Озон» и в «Детском мире».

Кроме того, Orby планирует продолжить работу над сервисом для клиентов: доработать сценарии омниканальности, проработать вопросы по улучшению скорости доставки заказов, приложить максимум усилий над повышением удобства пользования сайтом.

О компании:

Orby – бренд швейной фабрики «Орбита» (г. Кострома), основанной в 1972 году. Предприятие ежегодно производит более 800 тыс. изделий, на производстве работают более 500 человек. Orby открыт инновациям и ставит своей целью стать культовым брендом среди детей и подростков, что проявляется не только в цифровом пространстве.