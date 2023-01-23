Онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и лайфстайл Lamoda объявила о запуске продаж товаров французско-турецкого бренда LC Waikiki.

Как сообщает компания, оформить заказ с бесплатной доставкой и примеркой можно на сайте и в мобильном приложении Lamoda. Пользователям платформы доступен ассортимент мужской, женской и детской одежды, а также товары для дома. Каждый сезон LC Waikiki выпускает линейки для любого стиля и возраста, придерживаясь своей миссии – «Каждый имеет право одеваться хорошо».

Компания LC Waikiki основана и зарегистрирована в Париже в 1988 году. Наиболее активное развитие LC Waikiki началось благодаря сотрудничеству с турецкой компанией Taha Tekstil, которая сначала организовала контрактное производство, а в 1997 году выкупила права на бренд LC Waikiki. В 2000 году компания сфокусировалась на развитии собственной розничной сети и сейчас активно открывает новые магазины по всему миру.

Lamoda – ведущая онлайн-платформа для продажи товаров, связанных с модой и образом жизни, основанная в 2011 году как интернет-магазин. Компания входит в состав Global Fashion Group (GFG).