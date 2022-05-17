Онлайн-клуб “Преображение” — это сообщество из 5000 женщин, которые каждый день улучшают свою жизнь с помощью универсальной авторской методики “Преображение” .

Цель Александра — помочь всем российским представительницам прекрасного пола создать свой идеальный образ. Он уверен, что любая женщина, любого возраста, с любыми особенностями фигуры, в любом весе и росте, при любом бюджете может быть красавицей.

Участницы клуба пройдут 7 шагов, которые позволят им трансформировать свою жизнь:

1. Внешний вид

2. Ментальный имидж

3. Кинетический имидж

4. Вербальный имидж

5. Вещественный имидж

6. Имидж среды

7. Фоновый имидж

Все эти шаги участницам будут помогать проходить медийные личности и первоклассные эксперты:

Александр Васильев - Историк моды, автор курсов «Формула моды», «Этикет», ведущий телепрограммы «Модный Приговор» на 1 канале

Людмила Полескова - Продюсер, руководитель онлайн проектов "Формула моды" и "Преображение"

Юлия Зубарева - Звёздный визажист, персональный бьюти-коуч, серебряный призёр Московского международного чемпионата по макияжу. Опыт успешной работы 15 лет.

Инна Тежар - мастерица по созданию уникальных интерьеров, архитектор и дизайнер

Руслан Данилин - Визажист, работает с медиа-личностями на 1-м канале

Создатели проекта отмечают, что онлайн-клуб маэстро истории моды — это эффективный способ стать женственнее, притягательнее, успешнее и счастливее всего за несколько месяцев вместо нескольких лет самостоятельного поиска решений.

Также организаторы выберут 10 участниц, у которых произойдет самая сильная трансформация. Они встретятся лично с Александром Васильевым на званом ужине.