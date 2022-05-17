Онлайн-клуб “Преображение” — это сообщество из 5000 женщин, которые каждый день улучшают свою жизнь с помощью универсальной авторской методики “Преображение” .
Цель Александра — помочь всем российским представительницам прекрасного пола создать свой идеальный образ. Он уверен, что любая женщина, любого возраста, с любыми особенностями фигуры, в любом весе и росте, при любом бюджете может быть красавицей.
Участницы клуба пройдут 7 шагов, которые позволят им трансформировать свою жизнь:
1. Внешний вид
2. Ментальный имидж
3. Кинетический имидж
4. Вербальный имидж
5. Вещественный имидж
6. Имидж среды
7. Фоновый имидж
Все эти шаги участницам будут помогать проходить медийные личности и первоклассные эксперты:
Александр Васильев - Историк моды, автор курсов «Формула моды», «Этикет», ведущий телепрограммы «Модный Приговор» на 1 канале
Людмила Полескова - Продюсер, руководитель онлайн проектов "Формула моды" и "Преображение"
Юлия Зубарева - Звёздный визажист, персональный бьюти-коуч, серебряный призёр Московского международного чемпионата по макияжу. Опыт успешной работы 15 лет.
Инна Тежар - мастерица по созданию уникальных интерьеров, архитектор и дизайнер
Руслан Данилин - Визажист, работает с медиа-личностями на 1-м канале
Создатели проекта отмечают, что онлайн-клуб маэстро истории моды — это эффективный способ стать женственнее, притягательнее, успешнее и счастливее всего за несколько месяцев вместо нескольких лет самостоятельного поиска решений.
Также организаторы выберут 10 участниц, у которых произойдет самая сильная трансформация. Они встретятся лично с Александром Васильевым на званом ужине.