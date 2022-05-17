Как-то во время просмотра самого малоприметного старого фильма «Кровь за кровь» 1991 года обратила внимание на очень красивую женскую вещь – домашнее платье-халат у артистки Ирины Алферовой, похожий на пеньюар. Такие в моде были 30-40 лет назад, сейчас уже никто не носит и вряд ли у кого-то дома сохранились. Но одновременно вещь очень красивая. Приятно было смотреть, как оно развевалось при ходьбе, как рукава свободно прикрывали руки до локтя.

Сразу же становится обидно, что почему таких домашних платьев-халатов в пол не было у детей. Их выпускали лишь только для взрослых, в то время, когда все девочки ходили во всем коротком. Чего было такого запретного в длинном для детей – отдельная тема. Но не поздно устранить эту несправедливость, было бы желание. Сейчас сглаживается противопоставление между одеждой для девочек и взрослых женщин. Такой домашний наряд очень подошел бы любой девочке.

К сожалению, в магазинах такого халата в пол для девочки, как в этом малоприметном фильме «Кровь за кровь» 1991 г не найти. Но зато можно заказать в ателье. Достаточно лишь распечатать представленные здесь фото и заказать по ним в ателье. Это обойдется совсем недорого, обычная детская одежда для дома стоит намного дороже.

Пусть подобное домашнее платье не покажется неудобным для ребенка, наоборот, в отличие от той же пижамы, треников и футболок оно очень свободно и легко трансформируется в зависимости от позы. Ходить по дому одно удовольствие, притом нисколько не обтягивает и не стесняет движений.

В такой домашней одежде девочка может свободно делать уроки, сидеть за компьютером, смотреть телевизор, читать на диване или в кресле. Ребенку подходит даже больше, чем взрослой женщине, так как домашней работой в таком халате заниматься проблематично. Но зато помыть посуду ребенку нисколько не помешает.

Если девочка любит много играть на полу, то такой халат для дома будет в самый раз. Очень комфортно и тепло, важно лишь наловчиться в нем ходить, сидеть, ползать при подвижных играх. Еще важно учесть, что многим детям наоборот, очень удобно, когда ноги от окружающей среды отделяет длинный подол, так комфортнее и можно не бояться поцарапаться, ободраться при резких движениях. Вот и ничем не примечательный советский фильм «Кровь за кровь» впервые принесет пользы.

Конечно, многие консервативно настроенные мамы не поймут подобный халат, который еще нужно заказывать в ателье. Скажут, что зачем из ребенка взрослого делать и «всему свое время», еще подкрепят слова тем, что это не в моде и колхозно. Но одновременно нигде не прописано, что такие вещи дети не могут носить, достаточно лишь просто сшить детского размера. Это же не та одежда, до которой надо дорасти, доучиться, дослужиться типа форменной, профессиональной или деловой. У себя дома можно быть как свободный художник, что хочешь, то и носи. Тем более такое домашнее платье ничего у девочки не оголяет, смотрится весьма аскетично.

Поэтому очень даже стоит и актуально в наше время заказать в ателье такой халат для своей красавицы. Если у взрослых они уже давно вышли из моды, то у наших малых могут войти в тренд с нуля. Важно лишь отбросить ничем не подкрепленный стереотип, что такие наряды только для взрослых. Назначение вещи определяет сама хозяйка, а в данном случае речь идет о пошиве на юную модницу.

Такой вид одежды будет отличным подарком ребенку на окончание учебного года, 8 марта, День рождения. Это даже более практичнее, чем «в люди», ведь ходить по дому приходится каждый день. Важно лишь выбрать ткань, подходящую для домашней носки и для данного сезона, когда дарить собрались. И расцветка, конечно же, много значит, но ее оставить на усмотрение доченьки.