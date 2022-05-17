Гламурную 29ти летнюю красотку Таню Тузову нельзя назвать стандартной или обычной девушкой. Сейчас Таня Тузова поселилась на отдых в самом дорогом отеле в мире. Она ходит в платье, которое носил Даня Милохин. Певица тратит бешеные деньги (на сегодняшний день это уже более ста миллионов рублей) на любимых кукол и одежду розового цвета.

Тик-токер и блогер Даня Милохин, ставший недавно новым лицом Сбера, пришел на церемонию вручения премий «Муз-ТВ» в наполовину мужском костюме, наполовину женском платье. Этот наряд ему самому и его поклонникам кажется очень крутым. Очевидно, мы знаем, чем вдохновлялся дизайнер наряда Дани Милохина! Американский сериальный актер Майкл Юри появился в очень похожем наряде.

Таня Тузова зарекомендовала себя настоящей труженицей, ее никто не считает какой-то праздной и ленивой бездельницей. Она постоянно выступает, трудится, придумывает и шьет оригинальные наряды, получает заслуженные и престижные награды. Это платье, сшитое специально для Тани, очень идет девушке.

Нам хочется задать законный вопрос: кто вам больше понравился в этом платье - Таня или Даня?