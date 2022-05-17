Лилия Исмагилова - стилист с десятилетнем стажем, основательница школы стилистов рассказала о том как быть в тренде в 2022 году, какой нужно иметь обязательный гардероб для девушек в летнем сезоне и как подчеркнуть свою индивидуальность.

"Самое лучшее время для обновления летнего гардероба - март и апрель. Именно тогда в магазинах появляются летние коллекции, которые придумывали и отшивали всю зиму дизайнеры модных домов. Для любителей умного шопинга - это время распродаж, которые проходят 2 раза в год. Так, с декабря по январь включительно проходит распродажа коллекций уходящего года и если подойти к вопросу грамотно, то можно с экономией денег обновить свой весенне-летний гардероб хорошей базой. Летом в июле можно наблюдать такую же картину. Но тут нужно понимать, что мы открываем для себя летний сезон: или заранее готовимся, или же по факту", - рассказала эксперт. Также она посоветовала - не пропускать распродажи, но и не забывать добавлять акценты из новых коллекций.

Говоря о трендовых цветах в летнем образе 2022 года, Лилия рассказала, что: первое - это натуральность тканей, а второе - яркость цветов. "Я считаю, что лето вообще невозможно представить без образов из натуральных тканей. Сейчас люди начали больше уделять внимание на качество тканей и пошива, а также всё чаще задумываться на тему грамотного гардероба. Поэтому спрос рождает предложение: тренд этого лета - стильные костюмы, бермуды, платья, блузки из льна, шелка и хлопка. Цвета при этом самые яркие: небесно-голубой, синий, насыщенно зелёный, ярко-розовый и оранжевый, благородный оттенок фуксии. Ни в коем случае не забываем про самые базовые спокойные цвета: белый, чёрный, бежевый. Стильный гардероб, состоящий из спокойных сдержанных оттенков, всегда можно эффектно дополнить яркими трендами, за счёт цвета", - подчеркнула она.

Сейчас современный человек, который ведёт активный образ жизни всегда будет стараться иметь капсульный гардероб, где всё между собой сочетается. "Это идеальный базовый гардероб без слов говорит о характере, стиле, образе жизни своего хозяина. В гардеробе весна/лето-22 должны появиться элементы и образы из льна. Например, это льняной костюм с рубашкой и брюками палаццо с высокой посадкой нежно-розового или чёрного цвета. Такой расслабленный образ будет смотреться шикарно в городские будни с белыми кедами или мюлями. Дополнить образ можно кожаным ремнём и сумкой шоппер. Также не забываем про более классические варианты костюмов из льна в самых нейтральных спокойных оттенках! Шорты-бермуды - необходимость стильного гардероба. Удлиненные шорты очень уместно смотрятся даже в деловых образах с жакетом. Они могут быть из денима или костюмной ткани, с высокой посадкой на талии, надеваем на белую футболку жакет, также дополняем нужными аксессуарами и получаем шикарный трендовый образ. Блузка из льна с объёмными рукавами, льняная рубашка мужского кроя, или же блузка с отложным воротником - то, что должно быть в гардеробе 2022. Их сочетаем с джинсами, бермудами, брюками палаццо", - рассказала стилист.

Ярким трендом нового сезона являются акценты на самых базовых образах. "Например, перья! Костюмы из шёлка или хлопка/льна, где рукава украшены перьями - очень актуально среди модниц! Ещё один тренд - асимметрия, - продолжает Лилия. - Ассиметричные юбки карандаш или же юбки и платья с глубоким разрезом. Альтернативой могут стать джинсы. Здесь сдают позиции широкие джинсовые брюки уступая место прямым более узким моделям и моделям Mom fit. Не забудем, про костюмы с жакетом и брюками палаццо из плотного атласа или шелка в самых ярких расцветках или наоборот, в золотистом или сером. Платья самых сдержанных фасонов А силуэта, они могут быть из хлопка или льна с открытой спинкой миди длины, или же платье с объёмными рюшами, чтобы и создавать образы в стиле бохо с казаками".

По словам специалиста в обуви доминируют классические мокасины, кеды самые базовые кожаные, не на объёмной платформе, мюли с открытой пяткой и закрытым мысом (ярко-розовые, белые, с анималистичным принтом). Туфли и босоножки (также в самых ярких цветах, с акцентами как: бант, цвет, стразы, необычный каблук).

Аксессуары, подчеркивающие образ - очки в геометрической оправе, прямоугольные, чёрные или в светлой оправе. "Небольшие круглые, а аккуратные и классические. Все модели смотрятся стильно в сдержанных образах из натуральных тканей, - уверена Лилия. Сумки если небольшие, то правильных форм, это: квадратные, жесткие формы в стиле Burberry, Balmain, Gucci. Также сумка шоппер (Burberry, dior, Jil sande, saint Laurent) Ремень с золотистой активной пряжкой - в тренде не только широкие классические, как мы привыкли, но и ремни узкие 3 см".

Резюмируя свои рекомендации Лилия отметила, что в новом сезоне мода очень лояльна к нам. У каждого есть возможность подчеркнуть свою индивидуальность с помощью трендов, главный из которых - свобода. Например, очень актуальна благородная миди длина и дерзкая мини. Оверсайз для тех, кто ведёт расслабленный или активный образ жизни, в то же время и не менее модна приталенная модель платьев и жакетов. Тренды позволяют нам быть разными, одеваться по настроению играя со цветом, фасонами и тканями. Например, в шёлковых костюмах в повседневной жизни будет чувствовать себя комфортно девушка любящая внимание и яркость, а кто за скромность - этот образ будет играть в вечернем гардеробе.

“ Нужно уметь не только находить стильные вещи, но ещё и уметь их примерять.

Не раз наблюдала и говорила об этом во время шопинг сопровождений своим клиентам, что каждая вещь будет играть так на теле, какую жизнь мы им даём.

Например, надев жакет не нужно стоять перед зеркалом без движений и смотреть как он сидит, так можно рассмотреть внимательнее, когда он висит на вешалке. А вот, чтобы увидеть, как он будет вести себя на живом теле - для этого нужно двигаться. Визуально представить себя, как вы сидите/ выходите из машины/ держите сумку, надели на платье/ надели с джинсами/ застегнули пуговицу/ расстегнули.

К гардеробу нужно стараться относиться как к живому организму.

Люди могут молчать о том, какой вы человек, а вот одежда - никогда” - отмечает стилист Лилия Исмагилова.