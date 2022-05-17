Как альтернативу пышным, многие выбирают свадебные платья греческого стиля. И очень хотелось бы, чтобы такие же шикарные наряды были не только у взрослых, но и у детей. Ведь любая юная модница тоже хочет надеть такую красоту. Речь не пойдёт о том, чтобы делать из девочек копии взрослых женщин, наоборот, чтобы некоторые весьма приличные и красивые фасоны платьев перестали быть именно взрослыми.

Так-то очень необходимо чтобы родители пересмотрели своё отношение к длинным платьям на детях, на которые есть негласное ограничение, состоящее из стереотипов и предрассудков, что якобы это исключительно взрослая вещь. На самом деле ничего такого плохого не будет если у каждой малышки появятся такие предметы гардеробы. Гораздо большую тревогу надо бить по поводу провального увлечения короткими платьицами и юбками. Но с ними, к сожалению, многие смирились. А свадебные платья греческого стиля для девочек, сшитые по детским размерам, будут смотреться просто замечательно и весьма миловидно. Малышка будет чувствовать себя настоящей принцессой вполне гармонично и скромно.

Если взрослые женщины надевают такие лишь на свадьбу, то надеть ребёнку свадебное платье греческого стиля намного больше поводов. Не обязательно белое, можно выбрать зеленое, желтое и даже фиолетовое. Это детские выступления, утренник, дни рождения, Новый год. Можно хоть дома, хоть на выход. В ситуации с детьми такой наряд универсален, в отличие от взрослых и является настоящим произведением искусства. Может стать хорошей альтернативой пышным туалетам с кринолинами, которые зачастую очень неудобны, непрактичны и сшиты из твердых тканей.

Свадебное платье греческого стиля для девочки как у взрослых можно даже заказать ребёнку в ателье или сшить самой. Ведь сшить на возраст 7-12 лет намного проще, чем на сформировавшуюся женщину. А ещё лучше, чтобы мамы попробовали со своими дочками сами сшить такой шикарный наряд, объясняя по ходу все тонкости шитья. Это будет хорошим началом для обучения рукоделию и развитию эстетических качеств.