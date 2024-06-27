20 июня 2024 года в Порше Центре на Таганке прошёл модный показ «Аллея Моды». Уверенный «зеленый свет» на красной дорожке российского pret-a-porter дала Алла Белоткач, основатель одноимённой профессиональной платформы для отечественных дизайнеров, лауреат Национальной бизнес премии «Креативные индустрии 2024».

«Я всегда хотела показать дефиле с другой стороны - необычной, самобытной и творческой!» – поделилась первая леди мероприятия. Благодаря уникальному подходу автора шоу-показ оставил у гостей и участников неизгладимые впечатления.

«Благодаря Алле я буквально «заболел» идеей представить в Каннах фильм об отечественной фешн – индустрии! Но масштаб и художественность, которые я увидел сегодня, вызвали у меня гордость! Я, действительно, счастлив, что покажу «Моду в кадре» на Каннском кинофестивале! У России - дизайнеры мирового уровня! И о них должны знать!» - заявил обладатель премии Hollywood Blood Horror Festival режиссер Валерий Переверзев.

«Истинный стиль — это гармония элегантности и силы, где каждая деталь играет важную роль. Мода — это искусство самовыражения, отражающее нашу уникальность и вкус. Мы разделяем эту философию, поэтому не могли представить себе лучшее место для проведения «Аллеи Моды», чем наш автосалон «Порше Центр Таганка»!» - отметил Алексей Забелкин, директор дивизиона Таганка ГК АВТОДОМ - генерального партнера мероприятия.

«Побольше бы таких «Аллей Моды»! Старые фешн-площадки ушли, нужны новые - качественные, мощные и яркие - как эта! И тогда Россия откроет миру множество достойных художников и моделей! И вот сегодня одна девушка так величественно прошлась в короне из коллекции Аниты Карабут, что даже я был в шоке!» - отметил почётный гость и Grand Model события Сергей Зверев.

Той, кому, по мнению звёздного стилиста, «поправлять корону не надо», оказалась Наталья Репина – фэшн-модель и… основатель Института Современных медитаций — одного из крупнейших центров развития сознания в России. «Став не только моделью, но и эксклюзивным партнёром «Аллеи Моды», я открыла новые горизонты и точки роста!» - рассказала автор уникальных нейрофизиологических методик. Помимо блистательной Натальи Репиной в «Коронном Дефиле» Аниты Карабут (бренд «Анита Карабут») приняли участие такие профессиональные модели как Марина Романова, Алена Галицкая, Василиса Бутринова и Анна Де Беккар.

Интеллектуальные и яркие коллекции представили Анастасия Мишина (бренд Stasia & Stasia), Екатерина Новикова (бренд Novik Bijou), Елена Плетнева (бренд Alena Tulbu), Ирина Саварец (бренд Mozzi), Дарья Боуарафа (бренд Darya Bouarafa), Юлия Титова (бренд TJ Jewelry), Светлана Князева (бренд «Варнак»). Роскошные дефиле украсили выступления известных артистов - лауреата «Золотого Граммофона» Константина Легостаева, обладателя множества Всероссийских и Британских музыкальных наград Артема Амаро, певца в жанре этно-поп Влада Зотова, поп-рок вокалистки Сандры Топ, а также – автора и исполнительницы Ольги Хараман. Создать атмосферу праздника и элегантности помог легендарный event-ведущий Федор Федотов.

«Подиум – это не только «про моду», но и «про деньги». Как экономист, рекомендую дизайнерам монетизировать и коллекции, и идеи. К слову, финансовый вопрос творчества «поднимается» не только в pret-a-porter – на днях, совместно с коллегами и вице-президентом Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации Дмитрием Николаевичем Курочкиным, мы обсудим закон о креативных индустриях применительно к народным художественным промыслам и ремёслам», – заявил главный бизнес-эксперт события, председатель Комиссии по развитию креативных индустрий в Совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Егор Иванков.

Мысль Иванкова продолжил Илья Листопадов, директор Ассоциации деятелей культуры и бизнеса «Я Лидер», которая выступила генеральным партнером мероприятия: «В этом году наша ассоциация совместно с представителями власти, бизнеса и СМИ разрабатывает «Евразийскую неделю моды». В рамках проекта мы не просто «подсветим» актуальные тенденции фэшн - индустрии, наша миссия – создать мощный инфоповод для возрождения текстильной промышленности, а также популяризировать культурный код российского дизайна».

Уровень художников, экспертов, партнеров и гостей – международный! Сегодняшнее дефиле российского pret-a-porter по «Алее Моды» - мощный шаг к возрождению мирового бренда «Made in Russia». Как эксперт в области фешн-журналистики, могу дать высокую оценку как эстетике, так и уровню события. До встречи в следующем году!» - подытожила Светлана Листопадова, глава легендарного издательского дома Melon Group - генерального информационного партнёра модного показа «Алея Моды».

Авторы: Александра Македонская, Элеонора Клипова, журнал Melon Rich