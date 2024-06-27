Модный дом Yanina представил новую кутюрную коллекцию в рамках Недели высокой моды в Париже. Главным источником вдохновения дизайнера Юлии Яниной стал цветочный сад. Поэтому изделия представлены в самых разных цветах, таких как розовый, желтый, серебристый, белый, голубой и так далее. Все вместе они символизируют любовь к жизни и радость.

«Когда я думаю, какой должна быть героиня моей коллекции, я представляю женщину, которая наслаждается каждой секундой жизни. Эта героиня вне возраста, потому что она чувствует себя молодой, и неважно, сколько ей лет: она верит, мечтает и хочет многого. У нее много идей и желаний. Она верит, что все возможно», — рассказала Юлия.

Благодаря современным технологиям команда Yanina создала множество необычных текстур, включая аппликации, барельефные иллюзии и культовую вышивку бренда. Помимо летящих платьев с цветочными узорами, в коллекцию вошли накидки и мантии, укороченные и приталенные жакеты и юбки. Там же были представлены такие аксессуары, как перчатки, шарфы и головные уборы.

Источник фото: Yanina