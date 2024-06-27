Актриса Виктория Мирошниченко, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке», стала героиней новых съемок Ushatava. Она примерила предметы из свадебной коллекции Second Dress.

В рекламной кампании Виктория сыграла саму себя - потому что ей нравится наряжаться без повода. Перед появлением актрисы перед объективом были проведены традиционные репетиции, как в кино и театрах: актрису фактически "интегрировали" в каждый образ, добавляя особые приметы для определенных вещей.

Девушка также дала интервью бренду и рассказала о подготовке образов на Каннский кинофестиваль вместе со стилистом Рамилем Мустафаевым: «Мы с Рамой и командой долго обсуждали, куда какой образ надеть. Для фотоколла и пресс-конференции мы представляли себе образ от Balenciaga. Рама связался с командой бренда, но до фестиваля оставалось чуть больше недели, и нужный образ не удалось найти. Тогда парадоксальным образом возникла идея написать Ренате Литвиновой, другу бренда. Рената откликнулась и отправила в Канны из Парижа черное платье с длинным шлейфом. А еще это был день моего тридцатилетия — Рената сказала, что это ее подарок на мой день рождения, и пожелала, чтобы платье принесло мне удачу. Счастью, любви и благодарности не было предела. Рената оказалась моей деньрожденческой волшебницей, исполняющей мечты».

Источник фото: Ushatava