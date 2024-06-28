Съемки лукбука, прославляющего красоту женственности и материнства, проходили в Главном ботаническом саду РАН, с которым Sela делала коллаборацию на старте сезона лето 2024, сообщает компания.

В коллекции можно найти платье макси а-силуэта из струящейся ткани, юбка миди из струящейся ткани, стилизованная под длинные рукава прилегающих силуэтов из полупрозрачного трикотажа, топ с кружевной юбкой макси и вырезом-лодочкой и эластичными бретелями, выполненный из мягкого жаккардового денима с эффектом узла и бежевых оттенков, широкие джинсы, парусина и сумка-клатч из из хлопчатобумажного полотна.

Для малышей до двух лет бренд предлагает комфортные вещи из натуральных тканей, например, ярусный сарафан из мягкого хлопка и муслиновый костюм с цветочным принтом.

Sela – российский семейный бренд одежды. Компания основана в 1991 году, в августе 2019 присоединилась к Melon Fashion Group, куда входят Zarina, Befree, Love Republic, Idol.

Фотографии предоставлены компанией.