Новую коллекцию спортивной одежды от Belle You, вдохновлённую тремя видами спорта – теннисом, гольфом и паделом, отличают эстетика и комфорт, сообщает компания.

В капсулу вошли плиссированные юбки-шорты, велосипедки, топы с чашками-вкладышами, футболки, ветровка на молнии. Модели представлены в трёх оттенках – белом, светло-голубом и глубоком тёмно-синем. Дополняют капсулу аксессуары – бутылка для воды, высокие носки, кепка, минималистичный козырёк и рюкзак-торба из плотного хлопка в коллаборации с брендом Moveli.

Коллекция Elite Sport доступна на сайте бренда.

Belle You – бренд базового нижнего белья и одежды. Изделия бренда отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм. Коллекции Belle You производятся в России, Италии, Сербии и Белоруссии в соответствии с международными стандартами. Бренд стремится к этичному и экологичному производству, используя инновационные технологии окраски ткани для экономии воды и экологичные материалы, а в упаковке товаров Belle You нет пластика – только переработанный картон.

Источник фото: Belle You