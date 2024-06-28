Организаторы Дня химии в павильоне Е «Сделано нами» назвали его «Ароматная химия. Российский парфюмер». Мероприятие пройдет в рамках нового медиапроекта «Российский парфюмер» при поддержке Департамента химической промышленности Минпромторга России.

В течение дня для гостей выставки будет проведена серия мастер-классов, на которых гости узнают о новом курсе для студентов РХТУ «Профессия парфюмер», научатся «ловить запах», поместив его в баночку с шампунем, получат информацию о модных трендах в парфюмерии, изготовят своими руками ароматные слаймы и даже сделают свои собственные духи.

«Химия окружает нас повсюду. Мы просто не задумываемся, что в основе каждого цвета, запаха или вкуса находятся химические соединения, процессы и законы. Нет ничего интересней, увлекательней профессии химика, тем более сегодня, когда наука шагнула так далеко, научив человека постигать самые сокровенные тайны химических элементов и соединений. Мы ожидаем на нашем мероприятии родителей с детьми, чтобы рассказать им об этой прекрасной профессии. В «Год семьи» это особенно актуально», - считает директор Департамента химической промышленности Минпромторга России Артур Смирнов.

Участники большого химического дня в павильоне Е «Сделано нами» посетят химический класс детского технопарка «Менделеев центр», мастер-класс от студентов РХТУ им. Менделеева, встретятся с представителем российского парфюмерного бренда VDOHNI, поучаствуют в работе мастер-класса по изготовлению безопасных игрушек. Участников ждут сюрпризы, подарки и незабываемые впечатления от встречи с Большой Химией.