Коллекция Pretty Woman была создана к юбилею Belle You, который в этом году отмечает свое пятилетие, и отражает основные ценности бренда. Капсула отличается эстетикой 1990-х годов и вниманием к деталям.

В коллекцию вошли серые расклешенные брюки из мягкого меланжевого футера с высокой посадкой и мягкими складками спереди; синие брюки размеров XS - 2XL с резинкой на конце штанин для регулировки длины; длинная молния с высоким воротником и круглая горловина без молнии. В комплект входят два вида толстовок, футболки больших размеров, шорты, комбинезоны, велосипедки, топы, носки и кепки. Все вещи изготовлены из хлопкового джерси и дополнены разнообразными деталями: винтажный силуэт, оверсайз, высокая посадка, яркие цвета, принт Pretty Women. Носите их как комплект или смешивайте и сочетайте, создавая новые комбинации.

Коллекция Pretty Women доступна на сайте belleyou.ru.

Belle You - это бренд базового нижнего белья и одежды. Продукцию марки отличают лаконичный дизайн, качественные материалы и удобные фасоны разных размеров и форм. Коллекции Belle You производятся в России, Италии, Сербии и Беларуси в соответствии с международными стандартами. Belle U стремится к этичному и экологичному производству, используя инновационные технологии окрашивания и экологически чистые материалы для экономии воды.

Фотографии предоставлены компанией.