Как сообщает Ufa1, на маркетплейсе Ozon появилась отдельная витрина «Сделано в Башкортостане», где можно приобрести только продукцию башкирских производителей.

В этом разделе уже представлено более 50 местных брендов, которые продают мед, шоколад, чаи, травяные сборы и подарочные наборы. Как сообщает пресс-служба маркетплейса, в дальнейшем этот список будет расширяться.

«Сделано в Башкортостане» станет двенадцатой региональной витриной, запущенной для поддержки локальных предпринимателей совместно с региональными властями и центрами «Мой бизнес». С 2022 года на Ozon появились разделы «Сделано в Москве», «Сделано в Ивановской области», «Сделано в Туле», «Сделано на Вологодчине», «Сделано в Югре», «Сделано в Новосибирской области» и «Сделано в Липецкой области», «Сделано в Московской области», «Сделано в Ростовской области», «Сделано в Саратове», «Сделано в Курской области».

По словам авторов проекта, эффективность витрин уже доказана: только в 2023 году с локальных витрин было продано 18 миллионов товаров, почти 1 4 000 местных брендов. В результате общий оборот таких дилеров вырос в среднем по России в 2,3-2,6 раза.

«С запуском витрины местные предприниматели получат дополнительный инструмент продвижения на 49 млн наших покупателей по всей стране», — рассказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

Чтобы попасть в программу, башкирским предпринимателям нужно подать заявку в региональный центр «Мой бизнес».