В новой коллекции украшений переплетенные сердца, кольца или их комбинации - не только признание в любви, но и символ духовной связи, гармоничных отношений, взаимопонимания и дружбы, говорится в сообщении компании.

В коллекцию You & Me Together вошли красноречивые кольца, ожерелья и браслеты с переплетенными сердцами, кольцами или их комбинациями в различных вариациях.

MIUZ Diamonds - новое название московского ювелирного завода, основанного в 1920 году. Предприятие входит в группу компаний, осуществляющих полный цикл от переработки сырья до продажи готовой продукции, и имеет собственную розничную сеть: Сеть MIUZ Diamonds насчитывает более 250 магазинов от Калининграда до Владивостока.

Фото предоставлено компанией.