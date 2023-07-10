Что может быть лучше, чем дать себе шанс просто быть собой и поэкспериментировать со своим стилем? С Atelier PM теперь каждая девушка может получить такую возможность.

Специально к летнему сезону ювелиры Atelier PM создали бодичейны, которые подчеркнут вашу неповторимость и уникальность. Ювелирное украшение, представляющий собой тонкую цепочку, которая обвивается вокруг тела, подчеркивает формы и создает элегантный стильный образ.

В настоящее время в Atelier PM доступно два вида бодичейнов: вариант из серебра с фианитами и модель из позолоченного серебра с фианитами. Вам осталось только решить, как стилизовать модный аксессуар.