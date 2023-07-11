Событие явилось частью региональных мероприятий проекта «Всероссийский творческий конкурс и медиаплатформы КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ».

4 июля в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Калмыкия в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова состоялся круглый стол «Культурный код. Энциклопедия культурных смыслов. Калмыкия».

Круглый стол стал одним из региональных активностей в рамках федерального проекта «Всероссийский творческий конкурс и медиаплатформа КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ», который реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». На мероприятии присутствовали представители креативного и научного сообщества Республики Калмыкия, сферы образования, культурных институций, средств массовой информации и новых медиа, а также сами представители Оргкомитета проекта.

«Я уверена, что мероприятие даст возможность авторам вдохновиться и поучаствовать в конкурсе, тем самым приоткрыть свой удивительный творческий внутренний мир. Проект позволит обеспечить взаимное проникновение «Калмыкии в мир и мира в Калмыкию», обогатить всех нас общим культурным кодом», - отметила министр культуры и туризма Республики Калмыкия Тюрбеева Саглара Денаевна.

Мероприятие открыл показ Театра костюма и пластики, в ходе которого зрителям представили коллекцию костюмов «Белой дороги» как культурный код этноса. Коллекцию представила художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия Татьяна Милованова. Показ каждой коллекции – это театрализованная композиция с оригинальной сюжетной и танцевальной линией, которая с помощью музыки и пластических движений передает образ и характер коллекции.

В начале работы круглого стола рассказала о теме дискуссии и представила присутствующих директор Национального музея им. Н.Н. Пальмова Мучаева Ирина Ивановна. От имени организаторов проекта выступил Антон Алфер, руководитель группы компаний ALFER GROUP, председатель бизнес-кластера РАЭК Fashion TECH, лидер проекта креативнаяплатформа.рф. В своем выступлении спикер презентовал работу платформы культурныйкод.рф, а также возможности создания и интеграции региональной ветки платформы калмыкия.культурныйкод.рф. Помимо этого, организатор рассказал о некоммерческих возможностях интеграции креативного сообщества Республики Калмыкия в федеральную цифровую платформу креативнаяплатформа.рф и пригласил креативное сообщество Республики поучаствовать в конкурсе «КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ».

Дискуссию продолжила Рената Бурчик, продюсер проекта, журналист и искусствовед. Эксперт рассказала о спецпроекте для участников номинации #fashionиллюстрация Всероссийского творческого конкурса КУЛЬТУРНЫЙКОД.РФ по созданию цикла fashion иллюстраций на тему культурного кода Калмыкии. Художники из Москвы, Петербурга, Казани, Волгограда и других регионов России подготовили работы согласно творческому заданию. Среди тематик были творчество знаменитого калмыцкого художника Гарри Рокчинского, эпос «Джангар», гимн тюльпану, «калмыцкие нежности» Пушкина, степной танец, иллюстрации атласа «Народности России или описания нравов, обычаев и костюмов различных национальностей Российской Империи» Карла Рехберга 19 века, и другие. Спецпроект получил мгновенный отклик. 11 работ художников в настоящее время выставлены в Национальном музее Республики Калмыкия им. Н.Н. Павлова.

С новыми течениями в индустрии искусства и моды участников круглого стола познакомил Александр Смирнов, куратор номинации #искусствовмоде, основатель и главный редактор первого профессионального глянцевого издания о моде в России журнала Dress Code. Речь также зашла о повышенном спросе на региональные бренды, их создании и продвижении на внутреннем и зарубежном рынках

О юбилейных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения Народного художника РСФСР Гарри Олеговича Рокчинского, рассказала заместитель директора по науке Национального музея РК им. Н.Н. Пальмова Ирина Алексеевна Новомлинова.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и туризма Республики Калмыкия.