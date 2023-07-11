История Air Jordan начинается в начале 1980-х годов, когда молодой баскетбольный вундеркинд по имени Майкл Джордан вышел на корт в кроссовках, ставших в последующем настоящим культурным феноменом.

В 1985 году Nike в сотрудничестве с баскетболистом Майклом Джорданом (контракт компания подписала с ним годом ранее) представила первую коллаборацию — Air Jordan 1. Благодаря смелому силуэту с высоким берцем и культовой эмблеме Swoosh Air Jordan 1 произвели революцию в культуре кроссовок.

Не смотря на популярность Air Jordan 1 среди баскетбольных болельщиков, модель черно-красной расцветки вызвала споры внутри НБА. В соответствии с правилами лиги, баскетболисты имели право выступать только в светлой обуви, из-за чего каждый выход на корт стоил Джордану 5000 долларов. Nike это было только на руку: все происходящее они перевернули в свою пользу, запустив рекламную кампанию вокруг "запрещённых" кроссовок.

Одним из поворотных моментов в истории бренда стало появление Air Jordan III. Модель кроссовок, созданная дизайнером Тинкер Хэтфилд, отличалась видимой воздушной амортизацией и логотипом Jumpman.

Сотрудничество с известными дизайнерами и художниками еще больше усилило влияние бренда. Самые известные пары, созданные в коллаборации: Off-White x Air Jordan 1 "Chicago" и Travis Scott x Air Jordan 1 Retro High OG "Mocha".

Сегодня Air Jordan продолжают очаровывать любителей кроссовок по всему миру. Каждый выпуск вызывает страстное ожидание и часто приводит к длинным очередям. Как вы вы относитесь к этому бренду, оправдана ли его популярность?

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