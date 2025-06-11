С наступлением лета особенно актуальным становится выбор комфортного нижнего белья, которое будет удобно не только для домашних и повседневных образов, но и незаметно под облегающей одеждой во время спортивных занятий или прогулок в лёгких нарядах.

Любимое невесомое белье Invisible от бренда belle you обновилось, чтобы радовать вас предстоящим летом. В новом сезоне к классическим оттенкам (пломбир и черный) добавили яркие, сочные цвета — персик и дыня. А также дополнили капсулу новой моделью трусов — хипстерами со средней посадкой.

Дизайнеры бренда продумали капсулу Invisible так, чтобы каждая девушка могла найти в ней свой самый комфортный комплект. В основе — капроновый трикотаж. Тонкий, невесомый, эластичный — он буквально подстраивается под силуэт вашего тела. Разнообразие моделей и размеров позволяет найти модели точно по фигуре.

Белье Invisible почти не ощущается не теле, не натирает кожу и остается незаметным под одеждой, благодаря чему носить его можно даже под светлые или облегающие вещи.

Невесомая база уже ждет на belleyou.ru и в магазинах бренда.