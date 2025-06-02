В честь открытия арт-павильона проекта «Сделано в Москве», где представлены образы столичных дизайнеров, на Кузнецком Мосту прошел модный показ при поддержке Фонда моды, в котором приняли участие более 20 московских брендов. Среди них — Meré, Chapurin, Kuchugova, Lurvin, Masterpeace, Outsaida, Solangel, Addicted_to, Edder, Maison Esve, Edge и многие другие. Среди гостей первого ряда показа — актрисы Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум, блогер, модель и ведущая шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова, певец KHVICHA LUCCA, известные fashion-инфлюенсеры, стилисты, главные редакторы глянцевых изданий и эксперты моды и многие другие. Главным стилистом и арт-директором показа стала Гала Борзова. Объединяющей темой показа стал проект «Лето в Москве» — яркие и стильные образы для жизни в мегаполисе.

31 мая в честь открытия арт-павильона московских дизайнеров проекта «Сделано в Москве», приуроченного к запуску масштабного городского проекта «Лето в Москве», который пройдет с 1 июня до 7 сентября в столице, состоялся модный показ под открытым небом при поддержке Фонда моды. Креативная команда показа во главе со стилистом и инфлюенсером Галой Борзовой создали 50 образов из 22 локальных брендов одежды и аксессуаров.

Зрители оценили изящные женственные образы для мужчин и женщин — платья из парящих тканей, с цветочным принтом, живыми цветами и утонченными аксессуарами. Все образы гармонично вписаны в городское оформление с живыми зелеными насаждениями, создав цельную и запоминающуюся атмосферу сказочного леса.

Модели выходили на подиум в одежде от московских брендов, уже хорошо зарекомендовавших себя как на московском, так и на международном подиуме. Свои изделия представили бренды: Meré, Chapurin, Kuchugova, Lurvin, Masterpeace, Outsaida, Solangel, Addicted_to, Edder, Maison Esve, Edge, Leffers, Alchimia, Sol Selivanova, Svetlana Evstigneeva, Flashin, Kumari, Lubovi, Onoma, Panfil, Soshalskaya lab, Alexandra Serova. Каждый из них привнес в показ свою уникальную эстетику: от минимализма и классики до дерзких акцентов и женственных силуэтов. Благодаря такому разнообразию, образы получились стильными, запоминающимися и полностью отражающими дух современной столичной моды.

«Для меня этот показ — про гордость за нашу индустрию. Мы собрали на Кузнецком Мосту яркие и самобытные столичные бренды, каждый со своим характером, и постарались передать это через стилистику образов. У всех дизайнеров были очень красивые вещи, и важно, что все это — московское. К тому же это не просто красивая локация, а реальное пространство, где мода становится ближе: к людям, к городу, к жизни. Сам павильон — очень необычный, он точно поможет открыть столичных дизайнеров широкой аудитории и сделать московскую моду еще заметнее», — рассказала Гала Борзова, стилист показа.

Мероприятие посетили блогер, модель и ведущая шоу «Позавчерашние новости» Мария Миногарова, актрисы театра и кино Равшана Куркова, Ирина Старшенбаум, актер, ведущий, и блогер Сергей Мезенцев. Также на первом ряду были замечены fashion-инфлюенсеры: стилист Марианна Елисеева, стилист Елена Гуча, fashion-инфлюенсеры Яна Короед, Сергей Мезенцев, Мария Червоткина, Виктория Романенко, Ева Саид, Анфиса Ибадова, ведущая Наталья Борисова, главный редактор глянцевого издания The Symbol Дарья Халфина, главный редактор глянцевого издания U Magazine Юрате Гураускайте, обозреватель моды, сооснователь онлайн-платформы российских брендов FRONT Ольга Михайловская, стилист Лина Дембикова, автор телеграм-канала «Мамкина модница» Инна Комбарова и многие другие.