В гонках участвовало 40 экипажей раритетных автомобилей. Среди них были «нестареющие» кабриолеты, седаны, купе, родстеры, лимузины, джипстеры и фастбэки. Самый возрастной участник – Jaguar SS 1(1935 года) отметил на трассе свой 90-летний юбилей.

На юбилейном ралли участвовали не только иностранные автомобили, но и знаменитая модель Волга Газ 1961 года и Волга Газ 24, а также «ушастый» Запорожец ЗАЗ-968 1974 года. Среди зарубежной классики особенно выделялась Chevrolet Impala SS, 1966 года, которая была исходным макетом для следующей модели 1967 года. Также в гонке приняли участие: Cadillac Eldorado Convertible, 1974 года, Cadillac de Ville, 1968 года, Willys Jeepster 1949 года, Mercedes-Benz, 1956 года, Chevrolet Corvette 1970 года, Imperial Crown, 1959 года, Lincoln Mark IV.

В этом году было нововведение: в ралли участвовали современные Ferrari 575М Super America (2005 года), Lotus Esprit (1996 года) и другие автомобили. Эти автомобили, выпущенные после 1985 года, выступали в зачете «Янгтаймер». Экипажи на машинах, собранных в период с 1950 по 1985 годы, попали в категорию «Классика». Самый почетный (как и самый возрастной) зачет – «Эпоха». Это автомобили, переступившие 75-летний юбилей. Для них дистанция была сокращена наполовину. Тем не менее, все участники, несмотря на возраст, проехали гонку без поломок.

Общая дистанция гонки составила чуть больше 200 километров. Соревнования прошли по формату ралли третьей категории. То есть главное тут не скорость, а точность. И умение ориентироваться по легенде. Потому раннее прибытие на очередной промежуточный финиш штрафуется так же, как и опоздание.

Старт ралли был дан в 12 часов при огромном количестве зрителей. Гонка продлилась до 16 часов. Экипажи ехали по намеченному маршруту, отмечаясь на контрольных точках. Одной из таких точек стал отель «IZUMRUDNY LES HOTEL». Само ралли и такое масштабное мероприятие было организовано компанией «Старое Время» и торговым комплексом «Архангельское Аутлет» с коллективом спортивных судей.

Пока экипажи проходили трассу гости Аутлета рестораны «Сыроварня» и «Mарани» встречали участников события специальным меню в фуршетной зоне. Все остались абсолютно довольны от специальных предложений бутиков Аутлета Архангельское.

В 18 часов вечера были подведены итоги ралли. Первое место в зачете «Эпоха» ралли присудили номеру 32 — Tatra 87 (1942 года). В самом многочисленном зачете «Классика» победу одержал экипаж на Buick LeSabre (1959 года). Зачет «Янгтаймер» возглавила команда на BMW635CSI (1988 года).

Помимо призовых мест были еще награждения по разным номинациям. Так были вручены различные призы и подарки от известных брендов и партнеров: MOLECULE, St. James, ЦУМ Outlet, Escada, Sortage, «Italioni» (интернет-магазин премиальных продуктов), салон красоты &SPA club «White Fox», уникальные ароматы компании Uparfume, модный дом Нины Ручкиной «Русские в моде» (шелковые платки с принтами, отражающими культурное наследие народов России), федеральная сеть салонов тайского спа премиум класса «Wai Thai».

Торговый комплекс «Архангельское Аутлет» – это первый в России аутлет высокого класса, объединивший на своей территории более 70 бутиков мировых модных брендов, среди которых Dolce&Gabbana, Brunello Cucinelli, Tom Ford, Philipp Plein, Escada и многие другие. На территории аутлета есть лаундж-зоны и рестораны «Марани» и «Сыроварня» с разнообразной кухней, где можно отдохнуть после шоппинга. Для удобства гостей на территории аутлета находится свободная охраняемая парковка, а от метро «Крылатское» курсирует бесплатный шаттл. Для владельцев электромобилей доступна также заправка.