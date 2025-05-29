Команда российского аутдор- бренда Remington, известного своей функциональной одеждой и обувью для охоты, рыбалки и активного отдыха, реализовала свой накопленный опыт и потенциал в новом направлении - повседневной коллекции одежды для мужчин «Remington fashion - Весна-Лето 2025».

Ключевыми технологическими преимуществами коллекции являются системы интеллектуальной терморегуляции, износостойкие материалы, светоотражающие элементы и водонепроницаемые материалы. Одежда предназначена для использования в любых условиях, в городе и в путешествиях.

Новая линия "Remington fashion - 2025" – результат более чем 12-летней работы компании. Она объединяет стиль, передовые технологии, проверенные временем и суровыми климатическими условиями России, и отвечает потребностям людей, ведущих активный образ жизни.

Вдохновителем и создателем бренда является Андрей Шелестов, для которого Remington – это не просто имя, а целое мировоззрение. С детства, проводя время с отцом на охоте, Андрей усвоил важность качественной и технологичной экипировки. Этот опыт и сотрудничество с ведущим оружейным брендом легли в основу философии Remington.

«Remington fashion» - это про свободу выбора и ответственность за него. Мы создаём одежду для тех, кто не сидит на месте, для кого одинаково важны и стиль, и технологии», – отмечает Андрей. «Новая коллекция – это мост между городской повседневностью и духом свободы, между функциональностью и эстетикой».