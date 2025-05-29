С 23-25 мая регион стал центром притяжения и развития легкой промышленности страны. На одной площадке собрались ведущие эксперты, байеры, представители маркетплейсов, дизайнеры и производители из 20 регионов страны.

23- 24 мая прошла насыщенная деловая программа. Участники обсудили вопросы продвижения, популяризации профессии, вопрос кадров и настройки производственных процессов. Производители одежды смогли обсудить сотрудничества с ведущими байерами страны, представителями одного из ведущих маркетплейсов России LAMODA, маркетплейса Узбекистана Uzum Market и Казахстана – Kaspi.kz. Уже есть договоренности о поставках, производители одежды приступят к проработке сотрудничесва.

Мероприятие прошло при поддержке Минпромторга РФ. Участие в форуме принял известный российских дизайнер и основатель модного дома IGORGULYAEV Игорь Гуляев.

В ходе пленарного заседания форума Губернатор Ульяновской области заявил о сформировании в регионе экосистемы развития легкой промышленности.

«Ульяновская область – территория с современным деловым климатом, где бизнес, в том числе в сфере легкой промышленности, может расти уверенно. Наш регион – уже один из лидеров в этой сфере. Наши специалисты по праву являются экспертами в направлениях предпринимательство и производственная сфера. Ульяновская область готова стать площадкой развития легкой промышленности страны. уже сегодня на Форумах работают представители маркетплейсов, которые готовы открыть для наших локальных брендов спецвитрины. Наша цель – максимальное количество ульяновских производителей вывести на всероссийские и международные площадки»,- отметил глава региона Алексей Русских.

Экосистема включает в себя новые образовательные программы для основателей брендов по продвижению и развитию, помощь в выходе на новые рынки, помощь в сертификации и оформлению товарного знака, увеличение участия ульяновских брендов в показах мод и выставках по всей стране, а также усиление присутствия ульяновских брендов на площадке шоурумов российских дизайнеров и маркетплейсах.

В развитии этого направления на полях форума было подписано соглашение между центром «Мой бизнес» Ульяновской области и Федеральной сетью Универмагов Российских Дизайнеров SLAVA concept о сотрудничестве в продвижении товаров ульяновских производителей одежды.

«Мы уже сотрудничаем с Ульяновскими брендами. Соглашение призвано дать ещё больше возможности для локальных ульяновских с точки зрения федерального развития для тех, кто хочет выйти за пределы своего региона. Мы будем являться той самой платформой и онлайн и офлайн, через которую они могут это сделать. Это очень важно для региона», - отметил Александр Перемятов.

Для достижения цели, поставленной Президентом РФ – увеличить вклад креативных индустрий в ВВП с 3,5% до 6% к 2030 году – критически важно развитие моды, дизайна и цифровых решений. Однако отрасль сталкивается с вызовом: спад продаж одежды превысил 30%.

В этих условиях прогнозная нейросетевая ИИ-модель тренданалитики от ALFER.GROUP предлагается как практический инструмент для преодоления барьеров. Она призвана помочь как в реализации национальных проектов и стратегий импортозамещения, так и в повышении эффективности участников рынка.

"Уже в ближайшее время дизайнерское сообщество получит доступные трендбуки с аналитическим прогнозом на следующий сезон, адаптированные под специфику российского рынка, – прокомментировала Милина Аникина, руководитель отдела данных и аналитики ALFER.GROUP. – Наша модель, основанная на данных маркетплейсов, региональной статистике и самообучающихся нейронных сетях, способных выявлять долгосрочные зависимости, готова к масштабированию на другие рынки и сегменты дизайна. Миссия проекта – сделать российскую моду и дизайн точными, прибыльными и устойчивыми".

Форум проходил в регионе впервые и уже собрал гостей более чем с 20 регионов страны, экспертов отрасли, дизайнеров, байеров, а также представителей Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Свои коллекции представил и Росатом. Среди регионов участников - Москва, Санкт-Петербург, регионы ПФО, Москва, Удмуртия, Республика Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская Республика, Красноярский край, Краснодарский край, Республика Башкортостан и др.

«Цель этого мероприятия - развитие производителей одежды и налаживание контактов, что бы производители могли найти партнеров, познакомится с ведущими байерами, показать свой потенциал. Например, на форуме работает представители одного из крупнейших маркетплейсов России LAMODA, маркетплейсы Узбекистана Uzum market, которые крайне заинтересованы в сотрудничестве с нашими производителями. Ведущие байеры страны в рамках закупочной сессии уже завтра обсудят сотрудничество. Уже есть первые результаты и контакты, и мы рады, что это площадка стала центром притяжения отрасли», - рассказал глава регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.