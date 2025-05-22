Миссис Москва определили Гран при 2025. Валерия Казанина стала обладательницей наивысшей награды. В столице прошло яркое событие — конкурс «Миссис Москва», где 22 участницы боролись за почетные титулы. Валерия Казанина стала победительницей, продемонстрировав не только красоту, но и успешность в бизнесе, а также любовь к семье и благотворительности.

Валерия — успешный социальный инвестор, заботливая жена и мать. Она активно поддерживает талантливых художников и является попечителем АНО «Русская культура». Победа в конкурсе стала для нее источником гордости. Гран-при конкурса — это не только престижный титул, но и большая ответственность.

На мероприятии Валерия познакомилась с другими участницами и прошла все этапы конкурса, организованного Аллой Маркиной. Проект существует почти 20 лет, и за это время участницы меняются и развиваются.

Финал конкурса прошел в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood возле Красногорска. Ведущими были актер Александр Суворов и победительница «Миссис Москва — 2022» Нина Банная. Жюри состояло из Анжелики Агурбаш, Дмитрия Губерниева и Азизы.

Валерия поделилась впечатлениями: «Для меня это важное событие. Я подружилась с интересными женщинами. Приятно, что Алла Юрьевна и организаторы разделяют категории, и королевами могут стать женщины любого возраста. Хочу отметить своих подруг: Карину Доронину, Екатерину Скрябину, Викторию Волкову, Светлану Мухину, Юлию Каплину, Наталию Димитриеву, Екатерину Ханину и Ольгу Малышеву».

Гран-при — одна из высших наград, и для Валерии это был большой подарок. Она благодарна каждой участнице и организаторам конкурса. Валерия всегда уважительно относилась к соперницам, считая, что все равны перед Богом. Для нее конкурс стал яркой и веселой частью жизни.