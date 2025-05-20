Бренд OLA OLA принял участие в одном из главных арт-событий весны — Port Art Fair 2025 — ярмарке, где встречаются художники, галереи и бренды, работающие на стыке моды и современного искусства.

Авторские принты, вышивки, коллаборации с художниками — все смешалось воедино на острове бренда, который сам по себе уже стал настоящим центром притяжения для всех неравнодушных к современному искусству. На стенде, оформленном как яркая инсталляция, выполненная в насыщенно синем оттенке с дутыми вставками, гости могли увидеть и примерить аксессуары от OLA OLA.

"Поскольку Port Art Fair — ярмарка современного искусства, хотелось сделать не просто красивый корнер, а арт-объект, инсталляцию, высказывание, к которому хочется подойти и прикоснуться. Нам хотелось, чтобы инсталляция не просто представляла бренд, а передавала его ощущение и мировоззрение", — признается создатель бренда Ольга Гинзбург.

Контрасты — важная часть эстетики OLA OLA, что бренд и попытался воссоздать в нашей инсталляции с помощью сочетания массивного и наивного, архитектурного и игривого. Огромный "дутый" стол-стенд получился почти неуклюжим, но при этом выглядел легким, мягким, уютным и располагающим. "Он про внутреннее ощущение, про тишину, спокойствие, но и при этом про накатывающее вдохновение. На фоне шума ярмарки он работает как визуальная пауза. Не кричит, а притягивает и обволакивает", — прокомментировала идею арт-инсталляции Ольга.