Яркие имена, бьюти-новинки и модные тренды — оргкомитет премии «Бренд года в России 2025» объявил первых номинантов, и среди них столько крутых брендов, что хочется бежать за покупками! В списке — 60 отечественных компаний, разделившихся на «высшую» и «первую» лиги. И да, здесь есть на кого посмотреть: от косметики для питомцев до люксовых ювелирных коллекций!

«При отборе заявок первого этапа премии мы обратили внимание на то, что наши участники обладают гибкостью и в первую очередь учитывают запросы российских покупателей. Это очень ценно! Премия преследует цель не только отмечать лучших и проверенных временем, но и поддерживать и продвигать новые перспективные компании. Разделение соревнования на высшую и первую лиги помогает нам объективно оценивать и поощрять как опытных участников, так и новичков, показывающих потенциал. Это создаёт баланс между признанием уже успешных брендов и поддержкой новых игроков, что отлично стимулирует развитие рынка», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Красота, стиль и не только: кто в тренде?

В «высшей лиге» за звание лучших сразятся:

АнвиМакс в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»

в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты» БИОСТАЛЬ в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе» НОНТОН в номинациях «Интерьер и декор», «Мебель»

в номинациях «Интерьер и декор», «Мебель» Портал «Рамблер» в номинации «Интернет-портал»

в номинации «Интернет-портал» Раптор в номинации «Товары для дома и сада»

в номинации «Товары для дома и сада» Страховой Дом ВСК в номинации «Услуги безопасности и страхования»

в номинации «Услуги безопасности и страхования» Школа бизнеса МИРБИС в номинациях «Бизнес-школа», «Программа MBA и EMBA»

в номинациях «Бизнес-школа», «Программа MBA и EMBA» ALWA в номинации «Кухонные принадлежности»

в номинации «Кухонные принадлежности» BESTLY в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»

в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий» BRONZE GYM в номинации «Товары для профессионального спорта»

в номинации «Товары для профессионального спорта» CALINKA в номинации «Химическая продукция»

в номинации «Химическая продукция» CAT STEP в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»

в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных» Creative Kitchen в номинации «Готовая еда»

в номинации «Готовая еда» DYKEMANN в номинации «Электроника и бытовая техника»

в номинации «Электроника и бытовая техника» Far•Fur в номинации «Меховые изделия»

в номинации «Меховые изделия» Gardex в номинациях «Косметика и косметические продукты для детей», «Товары для дома и сада»

в номинациях «Косметика и косметические продукты для детей», «Товары для дома и сада» GS GROUP Laboratories в номинации «Косметика и косметические продукты»

в номинации «Косметика и косметические продукты» iTAB в номинации «Товары для здоровья»

в номинации «Товары для здоровья» JUMBI в номинации «Одежда для детей»

в номинации «Одежда для детей» Lenel в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты» Milana в номинации «Индустрия красоты»

в номинации «Индустрия красоты» PURO в номинации «Товары для дома и сада»

в номинации «Товары для дома и сада» REPTI-ZOO в номинации «Товары для содержания животных»

в номинации «Товары для содержания животных» Salton в номинации «Приспособления для чистки и уборки»

в номинации «Приспособления для чистки и уборки» Sibline в номинации «Крупная строительная техника»

в номинации «Крупная строительная техника» Sибирская коллекция в номинации «Мясная продукция»

в номинации «Мясная продукция» Triol в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»

в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными» Vesna в номинации «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»

в номинации «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней» в номинации «Бытовая химия» - Breesal и Meine Liebe

В первой лиге:

ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»

в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки» ГУРМИКС в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»

в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов» Корона Хоум в номинации «Мебель»

в номинации «Мебель» СВШ в номинации «Рестораны быстрого питания»

в номинации «Рестораны быстрого питания» СУМ1 (Система управления мероприятием №1) в номинации «CRM системы»

в номинации «CRM системы» Т2Косметика в номинации «Косметика и косметические продукты»

в номинации «Косметика и косметические продукты» FASHIONSFERA в номинации «Маркетинговые услуги»

в номинации «Маркетинговые услуги» GOURMIX в номинации «Алкогольная продукция и напитки. Безалкогольные напитки, воды, соки»

в номинации «Алкогольная продукция и напитки. Безалкогольные напитки, воды, соки» HARWELD в номинации «Охотничьи и рыболовные товары»

в номинации «Охотничьи и рыболовные товары» HL в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»

в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий» STOMATOL в номинации «Средства гигиены»

в номинации «Средства гигиены» tewo в номинации «Аксессуары»

в номинации «Аксессуары» Valley в номинации «Обувной бренд»

в номинации «Обувной бренд» в номинации «Гостеприимство и туризм» - Отель «Коринтия Санкт-Петербург» и Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals

и в номинации «Одежда» - Miss Lora и Ohana market

и в номинации «Товары для дома и сада» - CUPOL365 и Expel

и в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - Daigo ЗОЖ и DOISSE

и в номинации «Бытовая химия» - Expel и Salton CleanTech

Специальные номинации:

«Бренд-прорыв» - ЗНАТЬ, Breesal, ENBIO, Salton CleanTech

«Мегабренд» - Раптор

«Культурное меценатство» - Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России»

«Личный бренд» - ЭКСПОФОРУМ

«Продукт нового поколения: Инновационные решения» - EWA PRODUCT

«Успешный ребрендинг» - Meine Liebe и Zollider

и «Деловое совершенство» - Rich Nails

Церемония награждения пройдёт в ноябре в Москве, а пока — открыт второй этап приёма заявок.