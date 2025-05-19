Яркие имена, бьюти-новинки и модные тренды — оргкомитет премии «Бренд года в России 2025» объявил первых номинантов, и среди них столько крутых брендов, что хочется бежать за покупками! В списке — 60 отечественных компаний, разделившихся на «высшую» и «первую» лиги. И да, здесь есть на кого посмотреть: от косметики для питомцев до люксовых ювелирных коллекций!
«При отборе заявок первого этапа премии мы обратили внимание на то, что наши участники обладают гибкостью и в первую очередь учитывают запросы российских покупателей. Это очень ценно! Премия преследует цель не только отмечать лучших и проверенных временем, но и поддерживать и продвигать новые перспективные компании. Разделение соревнования на высшую и первую лиги помогает нам объективно оценивать и поощрять как опытных участников, так и новичков, показывающих потенциал. Это создаёт баланс между признанием уже успешных брендов и поддержкой новых игроков, что отлично стимулирует развитие рынка», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.
Красота, стиль и не только: кто в тренде?
В «высшей лиге» за звание лучших сразятся:
- АнвиМакс в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»
- БИОСТАЛЬ в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
- НОНТОН в номинациях «Интерьер и декор», «Мебель»
- Портал «Рамблер» в номинации «Интернет-портал»
- Раптор в номинации «Товары для дома и сада»
- Страховой Дом ВСК в номинации «Услуги безопасности и страхования»
- Школа бизнеса МИРБИС в номинациях «Бизнес-школа», «Программа MBA и EMBA»
- ALWA в номинации «Кухонные принадлежности»
- BESTLY в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»
- BRONZE GYM в номинации «Товары для профессионального спорта»
- CALINKA в номинации «Химическая продукция»
- CAT STEP в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»
- Creative Kitchen в номинации «Готовая еда»
- DYKEMANN в номинации «Электроника и бытовая техника»
- Far•Fur в номинации «Меховые изделия»
- Gardex в номинациях «Косметика и косметические продукты для детей», «Товары для дома и сада»
- GS GROUP Laboratories в номинации «Косметика и косметические продукты»
- iTAB в номинации «Товары для здоровья»
- JUMBI в номинации «Одежда для детей»
- Lenel в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
- Milana в номинации «Индустрия красоты»
- PURO в номинации «Товары для дома и сада»
- REPTI-ZOO в номинации «Товары для содержания животных»
- Salton в номинации «Приспособления для чистки и уборки»
- Sibline в номинации «Крупная строительная техника»
- Sибирская коллекция в номинации «Мясная продукция»
- Triol в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
- Vesna в номинации «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
- в номинации «Бытовая химия» - Breesal и Meine Liebe
В первой лиге:
- ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»
- ГУРМИКС в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»
- Корона Хоум в номинации «Мебель»
- СВШ в номинации «Рестораны быстрого питания»
- СУМ1 (Система управления мероприятием №1) в номинации «CRM системы»
- Т2Косметика в номинации «Косметика и косметические продукты»
- FASHIONSFERA в номинации «Маркетинговые услуги»
- GOURMIX в номинации «Алкогольная продукция и напитки. Безалкогольные напитки, воды, соки»
- HARWELD в номинации «Охотничьи и рыболовные товары»
- HL в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»
- STOMATOL в номинации «Средства гигиены»
- tewo в номинации «Аксессуары»
- Valley в номинации «Обувной бренд»
- в номинации «Гостеприимство и туризм» - Отель «Коринтия Санкт-Петербург» и Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals
- в номинации «Одежда» - Miss Lora и Ohana market
- в номинации «Товары для дома и сада» - CUPOL365 и Expel
- в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - Daigo ЗОЖ и DOISSE
- в номинации «Бытовая химия» - Expel и Salton CleanTech
Специальные номинации:
- «Бренд-прорыв» - ЗНАТЬ, Breesal, ENBIO, Salton CleanTech
- «Мегабренд» - Раптор
- «Культурное меценатство» - Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России»
- «Личный бренд» - ЭКСПОФОРУМ
- «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - EWA PRODUCT
- «Успешный ребрендинг» - Meine Liebe и Zollider
- «Деловое совершенство» - Rich Nails
Церемония награждения пройдёт в ноябре в Москве, а пока — открыт второй этап приёма заявок.