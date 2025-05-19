Яркие имена, бьюти-новинки и модные тренды — оргкомитет премии «Бренд года в России 2025» объявил первых номинантов, и среди них столько крутых брендов, что хочется бежать за покупками! В списке — 60 отечественных компаний, разделившихся на «высшую» и «первую» лиги. И да, здесь есть на кого посмотреть: от косметики для питомцев до люксовых ювелирных коллекций!

«При отборе заявок первого этапа премии мы обратили внимание на то, что наши участники обладают гибкостью и в первую очередь учитывают запросы российских покупателей. Это очень ценно! Премия преследует цель не только отмечать лучших и проверенных временем, но и поддерживать и продвигать новые перспективные компании. Разделение соревнования на высшую и первую лиги помогает нам объективно оценивать и поощрять как опытных участников, так и новичков, показывающих потенциал. Это создаёт баланс между признанием уже успешных брендов и поддержкой новых игроков, что отлично стимулирует развитие рынка», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Красота, стиль и не только: кто в тренде?

В «высшей лиге» за звание лучших сразятся:

  • АнвиМакс в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»
  • БИОСТАЛЬ в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
  • НОНТОН в номинациях «Интерьер и декор», «Мебель»
  • Портал «Рамблер» в номинации «Интернет-портал»
  • Раптор в номинации «Товары для дома и сада»
  • Страховой Дом ВСК в номинации «Услуги безопасности и страхования»
  • Школа бизнеса МИРБИС в номинациях «Бизнес-школа», «Программа MBA и EMBA»
  • ALWA в номинации «Кухонные принадлежности»
  • BESTLY в номинации «Услуги в сфере организации мероприятий»
  • BRONZE GYM в номинации «Товары для профессионального спорта»
  • CALINKA в номинации «Химическая продукция» 
  • CAT STEP в номинации «Косметика и гигиенические товары для животных»
  • Creative Kitchen в номинации «Готовая еда»
  • DYKEMANN в номинации «Электроника и бытовая техника»
  • Far•Fur в номинации «Меховые изделия»
  • Gardex в номинациях «Косметика и косметические продукты для детей», «Товары для дома и сада»
  • GS GROUP Laboratories в номинации «Косметика и косметические продукты»
  • iTAB в номинации «Товары для здоровья»
  • JUMBI в номинации «Одежда для детей»
  • Lenel в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
  • Milana в номинации «Индустрия красоты»
  • PURO в номинации «Товары для дома и сада»
  • REPTI-ZOO в номинации «Товары для содержания животных»
  • Salton в номинации «Приспособления для чистки и уборки»
  • Sibline в номинации «Крупная строительная техника»
  • Sибирская коллекция в номинации «Мясная продукция»
  • Triol в номинации «Игрушки и развивающие аксессуары для игр с животными»
  • Vesna в номинации «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
  • в номинации «Бытовая химия» - Breesal и Meine Liebe

В первой лиге:

  • ГУБЕРНСКИЙ КОЛОДЕЗЬ в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»
  • ГУРМИКС в номинации «Приправы и добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов»
  • Корона Хоум в номинации «Мебель»
  • СВШ в номинации «Рестораны быстрого питания»
  • СУМ1 (Система управления мероприятием №1) в номинации «CRM системы»
  • Т2Косметика в номинации «Косметика и косметические продукты»
  • FASHIONSFERA в номинации «Маркетинговые услуги»
  • GOURMIX в номинации «Алкогольная продукция и напитки. Безалкогольные напитки, воды, соки»
  • HARWELD в номинации «Охотничьи и рыболовные товары»
  • HL в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»
  • STOMATOL в номинации «Средства гигиены»
  • tewo в номинации «Аксессуары»
  • Valley в номинации «Обувной бренд»
  • в номинации «Гостеприимство и туризм» - Отель «Коринтия Санкт-Петербург» и Acron Hotel Veliky Novgorod, a member of Radisson Individuals
  • в номинации «Одежда» - Miss Lora и Ohana market
  • в номинации «Товары для дома и сада» - CUPOL365 и Expel
  • в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - Daigo ЗОЖ и DOISSE
  • в номинации «Бытовая химия» - Expel и Salton CleanTech

Специальные номинации:

  • «Бренд-прорыв» - ЗНАТЬ, Breesal, ENBIO, Salton CleanTech
  • «Мегабренд» - Раптор
  • «Культурное меценатство» - Чемпионат русских троек «Крылатое сердце России»
  • «Личный бренд» - ЭКСПОФОРУМ
  • «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - EWA PRODUCT
  • «Успешный ребрендинг» - Meine Liebe и Zollider
  • «Деловое совершенство» - Rich Nails

Церемония награждения пройдёт в ноябре в Москве, а пока — открыт второй этап приёма заявок.