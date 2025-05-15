8 мая 2025 г. — Vietnam Airlines официально возобновила прямые рейсы между Ханоем и Москвой, вернув этот маршрут в свою регулярную полетную программу после трехлетнего перерыва. Рейс VN063 вылетел из Ханоя в 10:45 утра и приземлился в международном аэропорту Шереметьево в Москве в 15:40 по местному времени.

9 мая 2025 года в Radisson Collection Hotel Moscow прошла торжественная церемония открытия прямых рейсов Ханой-Москва и презентация туристических возможностей Вьетнама, организованная авиакомпанией Vietnam Airlines

В торжественной церемонии открытия рейсов принял участие Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам, находившийся в российской столице на праздновании 80-летия Победы. В своем выступлении он заявил, что в ходе его визита в Россию ожидается подписание в общей сложности более 20 соглашений в различных сферах сотрудничества между нашими двумя странами.

Церемония, проходившая в Radisson Collection Hotel Moscow, была яркой и информативной. Участники мероприятия ознакомились с предложениями вьетнамских и российских компаний, сотрудничающих в туристической отрасли.

В ходе презентации Vietnam Airlines, Екатерина Терсновская, начальник отдела бронирования и продаж Представительства в РФ сообщила: «С 8 мая 2025 года национальный авиаперевозчик Вьетнама возобновил прямые рейсы Ханой – Москва (аэропорт Шереметьево) – Ханой, которые были приостановлены в 2022 году. На первом этапе перелеты будут выполняться дважды в неделю по вторникам и четвергам, а в 2026 году частота будет увеличена до 3 рейсов в неделю. На российском маршруте авиакомпания будет эксплуатировать свой флагманский широкофюзеляжный лайнер Boeing B787 Dreamliner. Возобновление рейсов по маршруту Ханой-Москва-Ханой происходит в канун 30-летнего юбилея авиакомпания, который будет отмечаться в конце месяца, 27 мая 2025 года.». Сегодня в активе Vietnam Airlines 39 маршрутов внутри страны и 70 международных направлений в 22 странах мира. Во всех салонах обслуживания, включая эконом-класс, пассажиров ждёт разнообразное питание на борту (в том числе и с национальными мотивами, но адаптированное), алкоголь, и индивидуальные мультимедиа-экраны с контентом на русском языке. У компании есть специальные программы лояльности для часто летающих пассажиров, для корпоративных клиентов, а также специальные условия для туроператоров. Для пассажиров, следующих транзитом через Ханой, действует специальная бесплатная программа пребывания в столице Вьетнама, включающая экскурсию по городу и/или пребывание в отеле (необходимо предварительное бронирование).

О туристическом потенциале Вьетнама рассказал Заместитель директора Национальной администрации Вьетнама по международным отношениям и маркетингу г-н Чан Фонг Бинь. Он подчеркнул, что Россия всегда была и остается ключевым туристическим рынком, заняв в 2019 году первое место по въездному туризму среди европейских стран и выразил надежду, что рост турпотока из России в ближайшем будущем значительно превысит показатели прошлых лет.

Председатель совета директоров крупнейшего въездного туроператора Вьетнама, компании Saigontourist Travel, г-н Нгуен Хыу И Иен представил вниманию гостей разнообразные программы пребывания во Вьетнаме как для массовых, так и для индивидуальных туристов и сообщил, что его компания уже работает с крупными туроператорами России, с туристическими агентствами более узкой, нишевой направленности и будет рада новым партнёрам.

С отдельной презентацией о первой и одновременно крупнейшей сети вьетнамских отелей Vinpearl, представленных в том числе и в люкс сегменте, рассказала Александра Нгуен, Директор по развитию бизнеса Vinpearl Hotels and Resorts в России, странах СНГ и дальнем зарубежье. Отели сети Vinpearl расположены в каждом крупном городе Вьетнама и особенно широко представлены на побережье. Помимо комфортабельных номеров и отличной гостиничной инфраструктуры, на территории некоторых отелей также располагаются парки развлечений, аквапарки и даже парки сафари, где широко представлена местная и зарубежная флора и фауна. Для любителей громких развлечений и перформансов в отелях проходят музыкальные фестивали с участием артистов из США, Европы и Азии.

Вьетнамские и российские компании подписали в рамках мероприятия ряд соглашений о сотрудничестве. Также был подписан меморандум о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», целью которого является сотрудничество в сфере продвижения туристических и деловых поездок в Москву и продуктов авиакомпании Vietnam Airline. Магомед Межиев, руководитель дирекции по международному взаимодействию Комитета по туризму города Москвы рассказал: «В 2024 году туристический поток из Вьетнама в Москву вырос на 15%, достигнув 36 тыс. человек. Это результат не только культурного взаимного интереса, но и повышения визовой и транспортной доступности».

Ожидается, что 45-дневный безвизовый режим для граждан России (срок действия до 14 марта 2028 года) и упрощенный процесс получения электронной визы для граждан Вьетнама значительно увеличат пассажиропоток между двумя странами. В сочетании с возобновлением прямых рейсов эти условия будут активно способствовать двустороннему росту.

Выступая на церемонии открытия рейсов, г-н Ле Хонг Ха, президент и генеральный директор Vietnam Airlines, сказал: «Возобновление прямых рейсов между Ханоем и Москвой значительно улучшит воздушное сообщение между Вьетнамом и Россией. Эти рейсы не просто связывают две страны, они выполняют функцию амбассадоров, способствуя более тесному сотрудничеству и взаимопониманию, поскольку мы вступаем в новую эру наших двусторонних отношений».