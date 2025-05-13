Галерея ВЕЛЛУМ представляет Перформанс-инсталяцию с элементами концерта в рамках Мультформатного проекта «Неизвестный100» «Мастерская Орфея»

По книге Любови Агафоновой «Пари с Хароном»

17 мая «Ночь Музеев-2025» Сбор гостей в 23:00 Начало концерта в 00:00

Герои перформанса – это собирательные образы эпохи физиков-лириков. Диалоги «собраны» из цитат Эрнста Неизвестного, из воспоминаний о нем его друзей, фантазий автора и аллюзий к фильмам: «Девять дней одного года», «Застава Ильича», «До свидания мальчики», повестей Василия Аксенова, Сергея Довлатова и отрывка из новой книги Любови Агафоновой «Пари с Хароном». Зрители ночи музеев, как будто, пришли в гости в мастерскую и проживают один день из жизни великого скульптора Эрнста Неизвестного вместе с героями книги.

Главный герой: скульптор-философ под псевдонимом Орфей. Это ветеран войны, «был ранен, погиб и воскрес, чтобы создать новую визуальную лексику, навсегда изменившую не только русскую, но и мировую культуру». Образ главного героя сочетает в себе черты двух ярких представителей эпохи: скульптора, художника Эрнста Неизвестного и поэта, актера Владимира Высоцкого.

Орфей работает над памятником Хрущева. Вокруг сидят, ходят между скульптур, перелистывают книги гости и зрители. Художник и поэт Звездозверев (прообраз - Анатолий Тимофеевич Зверев) пытается перебить Амальрика, который на всю мастерскую читает «Нон-конформист Дядя Джек», при этом он набрасывает на листе сценки из пьесы «Моя тетя живет в Волоколамске». Женские образы – Гюзель и Марины Экзюпери – это собирательные образы Беллы Ахмадуллиной и художницы Гузель Амальрик, французской актрисы Марины Влади и писательницы Нины Берберовой. Марина Экзюпери беседует с Гюзель о Сартре, и снисходительно кичится знакомством с ним. Гюзель - восторженно хлопает глазами. Между ними «коротает время» Венечка Ерофеев: «Когда я был в Париже и встретил Сартра…».

Мастерские художников и квартирные выставки - приметы эпохи. Именно в них создавалось искусство, литература, музыка, они становились основными локациями, где все это звучало, показывалось. Встречались, читали, пели, обсуждали и покупали картины. Такой публики не было до шестидесятых-семидесятых и более нигде и никогда не будет. Автор Любовь Агафонова вспоминает: «Мое поколение застало осколки авантюрной, зачастую опасной, но фонтанирующей большим искусством жизни квартирников. Мне, на излете достались концерты, выставки гениев в выселенных домах, ожидающих реставрации или сноса. «Гении» были тогда молоды, дерзки и верили в свою избранность. Я, задрав голову, смотрела на них и слушала. «Менделеев», «Мастерская» и «Третий путь» появились мгновенно, вытеснив «неподцензурный» рок с излишествами на квартирниках. А сквоты в Фурманном или на Пушкинской 10 - очень скоро выросли в элитарные и не очень галереи. Кумиры моей юности - уже давно стали моими друзьями или коллегами. Не многие из них остались в живых, многие уехали… Я скучаю, люблю, воскрешаю их в буквах и репликах, заново проживаю свою драматичную юность, исправляя на бумаге мои ошибки. Оставаясь со вкусом любви».

«Золотая молодежь», бомонд от известных актеров, дипломатов, иностранцев, приехавших работать в Советский союз, до фарцовщиков, которые приносили дизайнерскую одежду от известных брендов из вымененных у «фирмачей» или привезенных «из-за бугра».

Традиция таких музыкально-поэтических вечеров зародилась в Доме русского зарубежья в 2023 году, в рамках «Ночи музеев». Мероприятие прошло в пространстве выставки «От Розы к Лучу…». «Стихи Серебряного века» читала актриса Мария Голубкина. Партию фортепиано исполнила лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Светашова. Куратор выставки и советник директора Дома русского зарубежья Любовь Агафонова с невероятным артистизмом и вдохновением, рассказала о «Салонах Золотого руна» и искусстве русского символизма. В минувшем году в галерее ВЕЛЛУМ с успехом прошел проект «Квартирная выставка «Пальто Рогинского» также на «Ночи Музеев». В роли фарцовщика Сергей Липницкий — диджей и сын Александра Липницкого, советский и российский рок-музыкант Сергей Рыженко — он не только был участником многих рок-групп, включая «Алиса», «Звуки Му», но часто посещал и организовывал квартирники, а в культовом фильме «Асса» сыграл самого себя (его голосом мальчик Бананан поет «Мочалкин блюз» и «Старик Козлодоев»). Для Сергея Рыженко нашлась роль и в постановке этого года. В перфомансе «Мастерская Орфея» в героев прошлого перевоплощаются современные артисты, художники и музыканты. Так, роль Эрнста Неизвестного исполнит арт-директор Культурного Центра Community Арсений Светлов. В постановке примут участие: актер, модель Давид Ниамеди, российская актриса театра и кино Наталья Тетенова и многие другие.

Мультиформатный проект галереи «Веллум» «Неизвестный 100» приурочен к 100-летнему юбилею выдающегося скульптора и художника Эрнста Неизвестного (9 апреля 1925 – 9 августа 2016). Целью проекта является популяризация творчества мастера, систематизация знаний о его жизни и творчестве, изучение ранее неопубликованных произведений и документальных источников. Среди партнеров проекта: Российская Академия Художеств, НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ, Музей истории МИЭТ, культурный центр Community, МГАХИ им. В.И. Сурикова, студия «Синема Лайн» и «С.С.С.Р.».

Галерея ВЕЛЛУМ

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