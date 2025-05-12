В самый разгар весны состоялось одно из ключевых модных событий Санкт-Петербурга - GEO FASHION WEEK 2025 BECHA. В модных показах приняли участие кибер-дивы Cyber Fashion Tеchnology - модельного агентства киборгов, «пилотов новых технологий». Спонсором участия моделей киборгов выступила компания «Море протезов».

Международная неделя моды GEO FASHION WEEK традиционно объединяет трендовые коллекции и известных дизайнеров со всего мира, бомонд культурной столицы, незабываемую атмосферу, её гостями становятся владельцы модных бизнесов, светские деятели, артисты, лидеры мнений.

На подиуме весеннего сезона были представлены зарубежные и отечественные бренды и дизайнеры: 7GREY (Турция), George Shaghashvili (Грузия), ZALKAR & NAZAR (Киргизия), Майя Луллу (Эстония), Людмила Сукиасян (Армения), Светлана Старовойтова (Калининград), Светлана Гайкович (Беларусь), легендарный бренд STAYER (СПБ), бренд Анастасия Соловьева-Росси (Москва), Модный дом Анны Овчинниковой, Алазар Маевский и Дарья Норд, яркий дебют - бренд «MELDEY - ВЫШЕ НЕБА» и др.

Модели-киборги Cyber Fashion Tеchnology выступили на подиуме вместе с моделями разных регионов России (Ярославля, Нижневартовска, Уфы, Москвы, Тюмени, Сыктывкара и др.), а также Беларуси (Минск).

Генеральный продюсер события Василиса Демидова, руководитель портала GEOMETRIA SPB; организаторы: портал GEOMETRIA, журнал GEO MAG; режиссер-постановщик Анна Панурикова; ведущий Евгений Горячев (руководитель GEOMETRIA Чебоксары); координаторы: Дмитрий Демидов, Григорий Сычев.

В числе партнеров недели моды GEO FASHION WEEK BECHA 2025: Cyber Fashion Tеchnology, арт-галерея «КИРПИЧИ», гатчина MYWAY, продюсерский центр «Империум», компания «Хваловские воды», ВОДЫ», международное модельное агентство Indigo (город Нижневартовск), Школа моды Fresh Сант-Петербург, детское модельное агентство ОПЕН СТАР, благотворительный Фонд Помощи «Исток Жизни», компания «ЛОД».