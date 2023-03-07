Belle YOU начал весну с приятных сюрпризов: бренд базового нижнего белья и одежды представил коллекцию LOVE в обновленном дизайне! В канун праздника 8 Марта многогранный ассортиментный ряд бренда пополнился толстовками LOVE в новых цветах - «абрикосовый нектар», «корица» и «тофу».

Толстовки свободного силуэта с вышивкой LOVE изготовлены из плотного трикотажа с начесом с изнаночной стороны. Объемный крой, удлиненный рукав, спущенное плечо и теплый материал дарят невероятное ощущение комфорта и уюта. Округлая горловина, манжеты и резинка по низу изделия изготовлены из трикотажа в рубчик. Вышивка "LOVE", выполненная шелковистыми разноцветными нитями, создает легкое и яркое настроение.

Модель является одним из бестселлеров бренда, идеально сочетается со свободными трикотажными брюками, легинсами или велосипедками. При производстве изделий Belle YOU применяются инновационные технологии для экономии природных ресурсов.

Толстовки LOVE - прекрасный подарок как для родных и подруг, так и для коллег.

Также Belle YOU оставляет возможность дамам самим выбрать себе комплименты, предлагая разные вариации подарочных сертификатов.

То, что преподнесено с любовью, будет на протяжении длительного периода времени радовать, вдохновлять и дарить яркую палитру эмоций!