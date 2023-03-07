Есть ли у вас ощущение, что мир с каждым днём всё больше ускоряется? Вот уже и место художников, дизайнеров и других креаторов занимают нейросети. Всё чаще вместо сезонных коллекций, бренды делают многочисленные дропы.

На фоне этого, мы наблюдаем тенденцию, идущую в противоположном направлении. Эксперты WGSN (Worth Global Style Network) — лондонского агентства, которое считается тренд-форкастером №1 в области моды и дизайна, говорят о том, что движение slow life стало оказывать серьёзное влияние на моду.

Что такое slow life?

Это движение, которое началось, как Slow food — протест против строительства "McDonalds" в Риме возле площади Piazza di Spagna в 1986 году. Митинг, организованный Карло Петрини, на который участники пришли с тарелками с пенне, прошёл успешно. Впоследствии Петрини основал Международное движение за медленное питание, которое противопоставляется фастфуду и поддерживает локальные гастрономические традиции.

Постепенно Slow food расширился и превратился в Slow life — движение, направленное на замедление жизни в целом, которому сегодня посвящены книги, фильмы и целый институт медлительности The World Institute of Slowness.

Из книги Карла Оноре "Похвала медлительности":

"Философия медленной жизни это <...> делать всё как можно лучше, а не настолько быстро, насколько это возможно".

Эту идею несут в мир различные бренды, в том числе и из fashion сферы, как с длительной историей, так и довольно молодые.

В режиме slow life живёт, например, бренд Goyard. Находясь в составе LVMH, бренд тем не менее отстоял своё право на сохранение аутентичности: владельцы не устраивают громких маркетинговых акций, не дают интервью и игнорируют тренды. Сумки Goyard стоят больших денег, их трудно приобрести, они не являются поп-хитами. И, кажется, это устраивает и компанию и её преданную аудиторию.

В России ярким примером slow life бренда является компания Lerme. Бренд занимается созданием изысканных сумок из кожи. Все изделия изготавливаются вручную. Для них покупается кожа лучших европейских мануфактур. В основном это небольшие семейные предприятия во Франции и Германии. Эти мануфактуры находятся вдали от крупных промышленных центров, имеют собственные рецепты дубильных веществ и изготавливают первоклассную кожу очень маленькими партиями.

Почему Lerme выбрали для себя такой путь и как это укладывается в философию slow life?

Задача крупного завода — обеспечить кожей сразу множество компаний. Задача крупного "быстрого" бренда — иметь бесперебойные поставки большого объёма материалов. Так получается, что даже, если компания работает в высоком сегменте, от крупного завода она получает массовый продукт.

Маленькие, самодостаточные и гибкие предприятия позволяют дизайнерам и технологам брендов лично выбрать каждое полотно, и приобрести материал специально под любой свой продукт. Это значит, что в работу идёт только безупречная кожа, а клиенты получают привилегию обладать вещью, выполненной не из продукта массового производства, а буквально из штучного материала.

Lerme бережно охраняет свой мир, иногда приглашая аудиторию в путешествие по фантазийной Вселенной бренда, где сумки больше не являются просто предметами гардероба, а приобретают субъектность, выходя за рамки коллекций.

В Lerme нет такого понятия, как "сумка из коллекции SS'22", зато есть более 30 различных моделей, имеющих имя, характер и биографию.

Результатом коммуникации между брендом и аудиторией в стиле slow life является то, что обладатели сумок Lerme, как настоящие, так и будущие, получают удовольствие от путешествия по миру вещей, оживающих на глазах, а также от безупречного качества изделий, которыми можно наслаждаться долгие годы, передавать по наследству и успешно перепродавать на ресейле.