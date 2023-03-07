Изысканная мужская сумка – вещь, к охоте за которой стоит подходить ответственно и подготовлено. Именно этот аксессуар наряду с часами и обувью способен завершить образ, расставить верные акценты, продемонстрировать безупречный вкус. Выбираете ли вы сумку для себя или ищете подарок ценителю качественных вещей, эта статья будет для вас полезна.

Мы собрали для вас 5 моделей сумок с примерами их интеграции в образ от Brioni, Lerme, Tom Ford, Hugo Boss, Hermes, Ralph Lauren и других законодателей стиля в мужских аксессуарах.

Классический портфель

Один из важнейших элементов делового стиля в эстетике old money. Такой портфель мгновенно придаёт образу монументальность. Важно помнить, что иногда аксессуары способны затмить их владельца. Поэтому стоит подобрать одежду, которая будет транслировать значительность, статусность и благородное спокойствие.

Брифкейс

Обычно позиционирующийся, как сумка для ноутбука, брифкейс имеет множество вариаций: от оверсайз модели до компактной папки. Некоторые из них имеют плечевой ремень, что делает аксессуар универсальным и уместным, как в деловом, так и в повседневном образе.

Нагрудная сумка

Нагрудная или поясная сумка – великолепный миниатюрный вариант аксессуара, который легко интегрировать в повседневный образ и луки в стиле спорт-шик.

Мужской клатч

Компактная сумка, легко помещается в руках и зачастую имеет плечевой ремень. Аксессуар вмещает в себя смартфон, кардхолдер, бифолд, ключи, паспорт, кейс для очков. Особенно эффектно клатч смотрится с тренчем или классическим пальто.

Рюкзак

Рюкзак может быть элегантным и изящным! Многие бренды создают модели, которые легко встроить в повседневный образ без намёка на спорт. Отличный вариант для тех, кто ценит мобильность, свободу и не привык ограничивать себя парой небольших вещей в сумке.