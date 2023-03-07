С 3 по 9 марта в новом ТЦ Павелецкая Плаза будет проходить бьюти-фестиваль ДНИ КРАСОТЫ.

Каждый день можно будет посетить лекции и мастер-классы от топовых визажистов и бьюти-экспертов, узнать о новинках лучших косметических брендов, а также получить подарки и призы. Специальные гости фестиваля - Эвелина Бледанс (5 марта) и Мария Кравченко (6 марта) - проведут автограф-сессии и поделятся своими секретами красоты.

8 марта пройдёт уникальный мастер-класс Елены Крыгиной: легендарный визажист научит быстрому созданию праздничного макияжа и поделится своими профессиональными советами..

Лекции и мастер-классы проведут бренды-участники фестиваля: Золотое Яблоко, Рив Гош, Foamous, Kristall Minerals, Escentric Molecules, Vilhelm Parfumerie, Byredo, Ojar, Memo, Yamaguchi, Пьемаджио, Флавотека, Mojo Cacao, OZMOND, Доктор Волос, Art & Fact, Botavikos, Holly Polly и другие.

С 3 по 9 марта Дни Красоты в центральном атриуме ТЦ Павелецкая Плаза (Москва, Павелецкая площадь, дом 3) ежедневно с 13:00 до 20:00.

Подробное расписание можно найти на сайте pavplaza.ru