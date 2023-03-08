Петербургский бренд аксессуаров Artskill Store запустил весенне-летнюю коллекцию New Edition. Во многом ее вдохновили клиентки марки — современные женщины и девушки с разнообразными интересами и широким кругом амбиций.

«Нам хочется быть ближе, быть полезнее, поэтому ассортимент становится шире, включая все больше аксессуаров для комфортной работы», — отмечает команда Artskill Store.

В коллекцию New Edition вошли бестселлеры Artskill Store: косметички Love 18 и Kiss, компактный кейс для хранения украшений May, а также чехол для ноутбука и многофункциональная папка-конверт формата A4, в которой можно носить и тот же ноутбук, и планшет, и просто документы.

Есть два совершенно новых аксессуара — багажные бирки Tag и чехлы для смартфона с тонким регулируемым ремешком для ношения cross-body. Все изделия выполнены из натуральной кожи наппа — прочной, долговечной и приятной на ощупь. Цветовую гамму составили шесть оттенков, в том числе классический черный, насыщенный красный, изумрудно-зеленый и нежный конфетно-розовый.