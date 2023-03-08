«Весенний дроп коллекции включает армяки и утеплённые двухсторонние чапаны от дизайнера Ани Толстой, а также бомберы из собственной линии Front, сообщает компания.

Армяки в новом сезоне выполнены в ярких цветах. У сине-зелёного розовая подкладка, у армяка цвета фуксии – фиолетовая со сказочными птицами (авторскими принтами Ани Толстой), у ярко-зелёного лиловая подкладка со львом. Утеплённые длинные и короткие чапаны на подкладках из хлопка с ручной набойкой Ани Толстой стали ещё ярче и разноцветнее, а главное – двухсторонними.

Собственную линию Front пополнили бомберы с яркими графичными принтами, разработанными дизайнерами бренда Perinne. Один бомбер дизайнеры проекта удлинили, превратив в пальто.

Коллекция доступна на сайте front.fashion.

Front – проект, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции. В проекте собраны те, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создаёт на их основе современные вещи – одежду, аксессуары, товары для дома.