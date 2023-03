В новом весеннем сезоне бренд базового нижнего белья и одежды Belle You представил коллекцию LOVE в обновленном дизайне. Многогранный ассортиментный ряд марки пополнился моделями в новых цветах – «абрикосовый нектар», «корица» и «тофу».

Толстовки свободного силуэта изготовлены из плотного трикотажа с начёсом с изнаночной стороны. Объемный крой, удлиненный рукав, спущенное плечо и теплый материал дарят невероятное ощущение комфорта и уюта. Округлая горловина, манжеты и резинка по низу изделия изготовлены из трикотажа в рубчик. Вышивка "LOVE", выполненная шелковистыми разноцветными нитями, создает легкое и яркое настроение.

Модель является одним из бестселлеров бренда, идеально сочетается со свободными трикотажными брюками, легинсами или велосипедками.

Belle You – бренд базового нижнего белья и одежды. Изделия бренда отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм. Все коллекции Belle You производятся в Италии и Сербии в соответствии с международными стандартами. Бренд стремится к этичному и экологичному производству. При производстве используются инновационные технологии окраски ткани для экономии воды и экологичные материалы, а в упаковке товаров Belle You нет пластика – только переработанный картон.