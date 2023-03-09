Приглашаем на 8-ю практическую конференцию о цифровых технологиях в ритейл-индустрии моды и красоты Fashion Dive 2023.

Участие в деловой программе уже подтвердили спикеры от компаний: Lamoda, Incity, 2Mood, Elis, Japonica, MC Buy, Nice One, Indever, Дримс Ритейл и Fashion Consulting Group.

Обращаем внимание, что мероприятие организовано исключительно в офлайн-формате, без трансляции и записи.

Регистрация обязательна.

Среди ключевых тем:

В каких сегментах fashion появилось больше всего новых игроков? Какие ниши оказалось сложнее всего заполнить?

Как развитие нишевых маркетплейсов влияет на рынок?

Что стало с трендами на ресейл и цифровую одежду?

Офлайн-стратегии fashion-брендов. Стрит-ритейл vs ТЦ и новые форматы.

Коллаборации. С кем и как объединять усилия брендам.

Полную версию деловой программы Вы найдете на сайте мероприятия Fashion Dive.

Партнерами мероприятия выступают СДЭК, DPD, Долями, Retail Rocket, Dalli, Userstory, Nawinia.